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  4. Серьезно? Сачко вместе с Приходько выиграл парный трофей на челленджере
ATP
15 марта 2025, 21:27 | Обновлено 15 марта 2025, 21:29
468
2

Серьезно? Сачко вместе с Приходько выиграл парный трофей на челленджере

Это последняя новость на Sport.ua про Сачко, если не будет публичных объяснений / извинений

15 марта 2025, 21:27 | Обновлено 15 марта 2025, 21:29
468
2
Серьезно? Сачко вместе с Приходько выиграл парный трофей на челленджере
ATP. Олег Приходько и Виталий Сачко

Теннисист Виталий Сачко с паспортом Украины выиграл парный трофей на челленджере в Шербуре, Франция.

Сачко додумался сыграть в одном тандеме с коллаборантом Олегом Приходько. Если кто не знает, то у Приходько девушка – россиянка, которая публикует фото лица Олега с флагом россии.

Да и сам Приходько любит играть с россиянами в паре, на что у него свои взгляды, несмотря на рекомендации от ФТУ.

Как сообщает портал Большой теннис Украины, на церемонии награждения Сачко и Приходько использовали предоставленное время для изучения французского и веселья с болбоями, а не для благодарности Франции за поддержку Украине в войне против россии, благодарности воинам ВСУ, что в принципе делает каждая украинская теннисистка, когда выпадает случай.

Это последняя новость на Sport.ua про Виталия Сачко (речь про результаты), если от него не будет никаких не то чтобы объяснений, а публичных извинений.

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Виталий Сачко ATP Шербур Олег Приходько трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Dfkbvj
  Ну, а чому після цієї хєрні цього мудака парашинського не вивести із збірної???
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+2
serhiy
Та чоловічий ураїнський теніс ,то ніби інший світ ! Дівчатам роти не закриваються ,а ті як в рот води набрали ! Так як інша каста і їх Україна не хвилює ! Тепер Сачко виліз !  З тими манкуртами і малоросами діла не буде ! А щодо пояснень,скаже ,що Приходько в туалеті сказав ,що сосія погана і все ок . Можна грати . Якось ще з людської сторони не можу зрозуміти - я з ними на одному городі б не сів , а тут ... Подивимся ,чи я згарячкував чи ні ,але просто від 14 року стільки зальотів з рашистами ,а з 24 -повномаштабки третій рік ,а комусь по барабану ! Прорвало !
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+1
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