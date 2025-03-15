Теннисист Виталий Сачко с паспортом Украины выиграл парный трофей на челленджере в Шербуре, Франция.

Сачко додумался сыграть в одном тандеме с коллаборантом Олегом Приходько. Если кто не знает, то у Приходько девушка – россиянка, которая публикует фото лица Олега с флагом россии.

Да и сам Приходько любит играть с россиянами в паре, на что у него свои взгляды, несмотря на рекомендации от ФТУ.

Как сообщает портал Большой теннис Украины, на церемонии награждения Сачко и Приходько использовали предоставленное время для изучения французского и веселья с болбоями, а не для благодарности Франции за поддержку Украине в войне против россии, благодарности воинам ВСУ, что в принципе делает каждая украинская теннисистка, когда выпадает случай.

Это последняя новость на Sport.ua про Виталия Сачко (речь про результаты), если от него не будет никаких не то чтобы объяснений, а публичных извинений.