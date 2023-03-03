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Кубок Дэвиса
03 марта 2023, 13:46 |
1218
6

Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины

Олег не нашел общего языка с федерацией

03 марта 2023, 13:46 |
1218
6
Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины
ATP. Олег Приходько и Владислав Манафов

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную в Кубке Дэвиса, а также – о своем отношении к возможному отстранению спортсменов из россии и беларуси от участия в Олимпийских играх в Париже-2024.

«ФТУ меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против Венгрии в прошлом году и даже предлагала деньги. Я не захотел играть, так как их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы. Дело было абсолютно не в деньгах.

На сегодняшний день контактов с ФТУ у меня нет и никогда не было, как это не парадоксально. На самом деле, я не считаю, что у нас с Владом Манафовым сильнейшая пара в Украине. У нас есть сильные ребята, например, Денис Молчанов. По моему мнению, он самый опытный и он должен играть, может, с Владом, может, ещё с кем-то. У Влада с Ильей Белобородько хорошая пара. Возможно, с Виталиком Сачко или Лёшей Крутых будут хорошие пары, просто они не пробовали и не играли. Так что играть за сборную планов нет – там сформированный состав.

По поводу отстранения от Олимпиады спортсменов с белорусии и россии, мне как спортсмену этого не понять. Я понимаю, что для всех ребят это мечта, к которой они шли всю жизнь. Я считаю, что спорт должен объединять людей. В древности, когда проходили Олимпиады, то все войны останавливались, а сейчас это часть войны.

Считаю, что спортсменам нужно давать шанс реализоваться. У большинства это единственная Олимпиада в жизни. Просто я ставлю себя на их место, и не хотелось бы, чтобы меня отстранили от самого важного события в моей жизни, к которому я шёл всю жизнь», – сказал Приходько.

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Олег Приходько Кубок Дэвиса-2023 сборная Украины по теннису
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 6
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pecherytsja88
Мудак.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
mykola omelchuk
Навіщо про цього .... писати. Його потрібно позбавити права представляти Федерацію теніса України. І питання не в праві на власну думку, а в свідомому непризнанні війни.
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+3
Денис Торопцев
Ну і кондом.
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+2
GloryUkraine
А чому таке гімно не в арміі? Хай риє окопи. 
Ответить
+1
Александр Науменко
Та воно неадекВАТНЕ.
Ответить
+1
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