Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную в Кубке Дэвиса, а также – о своем отношении к возможному отстранению спортсменов из россии и беларуси от участия в Олимпийских играх в Париже-2024.

«ФТУ меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против Венгрии в прошлом году и даже предлагала деньги. Я не захотел играть, так как их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы. Дело было абсолютно не в деньгах.

На сегодняшний день контактов с ФТУ у меня нет и никогда не было, как это не парадоксально. На самом деле, я не считаю, что у нас с Владом Манафовым сильнейшая пара в Украине. У нас есть сильные ребята, например, Денис Молчанов. По моему мнению, он самый опытный и он должен играть, может, с Владом, может, ещё с кем-то. У Влада с Ильей Белобородько хорошая пара. Возможно, с Виталиком Сачко или Лёшей Крутых будут хорошие пары, просто они не пробовали и не играли. Так что играть за сборную планов нет – там сформированный состав.

По поводу отстранения от Олимпиады спортсменов с белорусии и россии, мне как спортсмену этого не понять. Я понимаю, что для всех ребят это мечта, к которой они шли всю жизнь. Я считаю, что спорт должен объединять людей. В древности, когда проходили Олимпиады, то все войны останавливались, а сейчас это часть войны.

Считаю, что спортсменам нужно давать шанс реализоваться. У большинства это единственная Олимпиада в жизни. Просто я ставлю себя на их место, и не хотелось бы, чтобы меня отстранили от самого важного события в моей жизни, к которому я шёл всю жизнь», – сказал Приходько.