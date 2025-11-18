Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
18 ноября 2025, 22:55 | Обновлено 18 ноября 2025, 23:06
Франция и Бельгия определили первого полуфиналиста Кубка Дэвиса 2025

Рафаэль Коллиньон и Зизу Бергс принесли бельгийцам победу со счетом 2:0

Франция и Бельгия определили первого полуфиналиста Кубка Дэвиса 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бельгии по теннису стала первым полуфиналистом Кубка Дэвиса 2025, который проходит в Болонье (Италия).

В четвертьфинальном противостоянии бельгийцы переиграли соперников с общим счетом 2:0, выиграв два одиночных матча.

Вначале Рафаэль Коллиньон с камбеком переиграл Корентена Муте, а затем Зизу Бергс справился с Арутром Риндеркнешем.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Франция – Бельгия – 0:2

  • Корентен Муте – Рафаэль Колллиньон – 6:2, 5:7, 5:7
  • Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс – 3:6, 6:7 (4:7)

Бельгия в полуфинале Кубка Дэвиса поборется либо против Италии, либо против Австрии.

Рафаэль Коллиньон Зизу Бергс Корентен Муте Артур Риндеркнеш Кубок Дэвиса Франция - Бельгия сборная Бельгии по теннису сборная Франции по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков
