Франция и Бельгия определили первого полуфиналиста Кубка Дэвиса 2025

Сборная Бельгии по теннису стала первым полуфиналистом Кубка Дэвиса 2025, который проходит в Болонье (Италия).

В четвертьфинальном противостоянии бельгийцы переиграли соперников с общим счетом 2:0, выиграв два одиночных матча.

Вначале Рафаэль Коллиньон с камбеком переиграл Корентена Муте, а затем Зизу Бергс справился с Арутром Риндеркнешем.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Франция – Бельгия – 0:2

Корентен Муте – Рафаэль Колллиньон – 6:2, 5:7, 5:7

– 6:2, 5:7, 5:7 Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс – 3:6, 6:7 (4:7)

Бельгия в полуфинале Кубка Дэвиса поборется либо против Италии, либо против Австрии.