Франция и Бельгия определили первого полуфиналиста Кубка Дэвиса 2025
Рафаэль Коллиньон и Зизу Бергс принесли бельгийцам победу со счетом 2:0
Сборная Бельгии по теннису стала первым полуфиналистом Кубка Дэвиса 2025, который проходит в Болонье (Италия).
В четвертьфинальном противостоянии бельгийцы переиграли соперников с общим счетом 2:0, выиграв два одиночных матча.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Вначале Рафаэль Коллиньон с камбеком переиграл Корентена Муте, а затем Зизу Бергс справился с Арутром Риндеркнешем.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Франция – Бельгия – 0:2
- Корентен Муте – Рафаэль Колллиньон – 6:2, 5:7, 5:7
- Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс – 3:6, 6:7 (4:7)
Бельгия в полуфинале Кубка Дэвиса поборется либо против Италии, либо против Австрии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Христич рассказал о ситуации
Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей