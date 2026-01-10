Сборная США вылетела. Определена финальная пара United Cup 2026

10 января состоялись полуфинальные противостояния командного турнира United Cup 2026.

В финале соревнований сойдутся сборные Швейцарии и Польши.

В полуфинале швейцарцы переиграли Бельгию, а поляки справились с США. Оба поединка завершились со счетом 2:1.

Финал United Cup 2026 состоится 11 числа в Сиднее (Австралия). Первая игра начнется ориентировочно в 08:30 по Киеву.

Для сборной Польши это будет третий финал United Cup подряд. В 2024 году поляки проиграли Германии 1:2, а в 2025 уступили американцам 0:2. Для Швейцарии это дебютный финал UC.

United Cup 2026. Плей-офф, 1/2 финала

10.01. 08:30. США – Польша – 1:2

США – – 1:2 10.01. 01:00. Швейцария – Бельгия – 2:1

United Cup 2026. Плей-офф. Финал

11.01. 08:30. Польша – Швейцария

Сетка плей-офф United Cup 2026

Инфографика