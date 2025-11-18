Франция – Бельгия. Четвертьфинал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального противостояния командного турнира
18 ноября в Болонье (Италия) стартует финальная часть Кубка Дэвиса 2025.
В 17:00 четвертьфинальное противостояние начнут сборные Франции и Бельгии.
Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Франция – Бельгия
- Корентен Муте – Рафаэль Колллиньон
- Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс
- Бенжамен Бонзи / Пьер-Юг Эрбер – Сандер Жиллен / Йоран Флиген
Победители противостояния в полуфинале поборются либо против команды Италии, либо против Австрии.
Франция – Бельгия. Четвертьфинал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE
