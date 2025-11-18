Франция – Бельгия. Четвертьфинал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE

18 ноября в Болонье (Италия) стартует финальная часть Кубка Дэвиса 2025.

В 17:00 четвертьфинальное противостояние начнут сборные Франции и Бельгии.

Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Франция – Бельгия

Корентен Муте – Рафаэль Колллиньон

Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс

Бенжамен Бонзи / Пьер-Юг Эрбер – Сандер Жиллен / Йоран Флиген

Победители противостояния в полуфинале поборются либо против команды Италии, либо против Австрии.

