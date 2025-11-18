Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
18 ноября 2025, 17:15 |
Франция – Бельгия. Четвертьфинал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального противостояния командного турнира

Франция – Бельгия. Четвертьфинал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября в Болонье (Италия) стартует финальная часть Кубка Дэвиса 2025.

В 17:00 четвертьфинальное противостояние начнут сборные Франции и Бельгии.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Франция – Бельгия

  • Корентен Муте – Рафаэль Колллиньон
  • Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс
  • Бенжамен Бонзи / Пьер-Юг Эрбер – Сандер Жиллен / Йоран Флиген

Победители противостояния в полуфинале поборются либо против команды Италии, либо против Австрии.

Франция – Бельгия. Четвертьфинал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

По теме:
Синнер стартовал на Мастерсе в Париже, начав путь к трофею и первой строчке
Трехчасовая борьба кузенов: Риндеркнеш и Вашеро сошлись на Мастерсе в Берси
АТР 1000 Париж: финалист 2024 года снялся, Димитров вернулся, хитрый Опелка
Рафаэль Коллиньон Корентен Муте Артур Риндеркнеш Зизу Бергс Бенжамен Бонзи Пьер-Юг Эрбер Сандер Жилле Йоран Флиген смотреть онлайн Франция - Бельгия сборная Франции по теннису сборная Бельгии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
