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  4. Свентек пояснила, почему проиграла Андреевой в полуфинале Индиан-Уэллс
WTA
16 марта 2025, 01:42 |
160
1

Свентек пояснила, почему проиграла Андреевой в полуфинале Индиан-Уэллс

Ига не сумела справиться с Миррой, уступив ей в двух сетах на тысячнике в США

16 марта 2025, 01:42 |
160
1
Свентек пояснила, почему проиграла Андреевой в полуфинале Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение Мирре Андреевой в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

«Она определенно играла лучше и, возможно, в ключевые моменты была смелее. Конечно, я помню несколько ударов, которые могла бы выполнить лучше, но в целом я считаю, что матч прошел на очень высоком уровне. Ветер сыграл большую роль – временами было трудно выходить из сложных ситуаций, когда она сильно била по ветру, а я играла против него.

Я выкладывалась на 100% во время многих длинных розыгрышей, но мяч просто не летел так, как я хотела. А когда ветер был с моей стороны, у меня не всегда получалось использовать его как преимущество – возможно, мне стоило играть немного агрессивнее, чтобы сбалансировать ситуацию. Но в итоге матч сложился больше в ее пользу, поэтому она и победила. Она точно играла лучше, чем мои предыдущие соперницы».

Как оцениваю результаты? Тяжело сказать. Конечно, я довольна предыдущими матчами. Я не могу сказать, что играла сегодня плохо – мне скорее не хватило смелости в ключевые моменты. А Мирра наоборот играла очень свободно, без давления. Видно, что у нее нет больших ожиданий и временами она просто расковано играет. А я даже не помню, когда в последний раз могла просто расслабиться, свободно бить по мячу и рисковать. Когда я пытаюсь делать это сейчас, особенно в важные моменты, это больше похоже на отчаянный шаг, чем на продуманный риск.

Это сложно объяснить человеку, который не играет в теннис – это сочетание инстинкта, интуиции, почти что-то метафизическое. Но я продолжу работать над этим, чтобы в таких напряженных матчах быть стабильнее и находить способы переломить игру в свою пользу».

Свентек не сумела защитить прошлогодний трофей. В финале Андреева сыграет против Арины Соболенко.

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Ига Свёнтек Мирра Андреева WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Анна Савоськіна
Така ляля болотна, диферамби їй співаєш, час вже з нею тренуватися ...
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