Итальянский гранд определился со стратегией подписания звезды сборной Украи

Летом «Наполи» попытается подписать полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

Как сообщает Calcioline, 22-летний хавбек сборной Украины может стать подарком от президента неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса главному тренеру команды Антонио Конте за великолепное выступление в текущем сезоне.

По информации ресурса, «Наполи» будет пытаться договориться с «горняками» об аренде их звезды с возможным правом выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне Судаков сыграл за «Шахтер» 28 матчей, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость полузащитника составляет 32 млн евро.

Ранее «Наполи» и «Ювентусу» посоветовали осуществить трансфер игрока сборной Украины.