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  4. Итальянский гранд определился со стратегией подписания звезды сборной Украи
Италия
16 марта 2025, 02:05 |
236
0

Итальянский гранд определился со стратегией подписания звезды сборной Украи

Наполи хочет видеть своим игроком Георгия Судакова

16 марта 2025, 02:05 |
236
0
Итальянский гранд определился со стратегией подписания звезды сборной Украи
Getty Images/Global Images Ukraine

Летом «Наполи» попытается подписать полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

Как сообщает Calcioline, 22-летний хавбек сборной Украины может стать подарком от президента неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса главному тренеру команды Антонио Конте за великолепное выступление в текущем сезоне.

По информации ресурса, «Наполи» будет пытаться договориться с «горняками» об аренде их звезды с возможным правом выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне Судаков сыграл за «Шахтер» 28 матчей, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость полузащитника составляет 32 млн евро.

Ранее «Наполи» и «Ювентусу» посоветовали осуществить трансфер игрока сборной Украины.

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Наполи Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Георгий Судаков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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