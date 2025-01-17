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  4. ФОТО. Слезы, эмоции, борьба. Как это было: Костюк уступила Бадосе на АО-25
Australian Open
17 января 2025, 06:51 |
728
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ФОТО. Слезы, эмоции, борьба. Как это было: Костюк уступила Бадосе на АО-25

Смотрите фотогалерею матча 3-го раунда Australian Open Марта Костюк – Паула Бадоса

17 января 2025, 06:51 |
728
1
ФОТО. Слезы, эмоции, борьба. Как это было: Костюк уступила Бадосе на АО-25
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

17 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA 12) в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился за 2 часа и 34 минуты со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бадосы.

Костюк не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал. Паула в 4-м круге сыграет против победительницы противостояния Ольга Данилович – Джессика Пегула.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею матча Костюк – Бадоса!

🏆 Australian Open 2025. 1/16 фіналу

Марта Костюк [17] – Паула Бадоса [11] – 4:6, 6:4, 3:6

ФОТО. Слезы, эмоции, борьба. Как это было: Костюк уступила Бадосе на АО-25

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Марта Костюк Паула Бадоса фото фотогалерея Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Swimmer
у великому  спортi, з такими емоцiями, робити нема що. Костюк i досi це не усвiдомила.
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