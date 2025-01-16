Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк / Русе – Аява / Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
16 января 2025, 19:43 | Обновлено 16 января 2025, 20:45
260
0

Костюк / Русе – Аява / Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 17 января в 06:00

16 января 2025, 19:43 | Обновлено 16 января 2025, 20:45
260
0
Костюк / Русе – Аява / Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

17 января украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против австралийского тандема Дестани Аява / Мэддисон Инглис, которым организаторы предоставили wild-card. Поединок начнется 4-м запуском на 1573 Arena после матча Френх – Андреева. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во 2-м круге сыграют против шестых сеяных Элизе Мертенс (Бельгия) и Эллен Перес (Австралия).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
СВИТОЛИНА: «Я была на костылях, не могла ходить, наступая на правую ногу»
Наоми Осака – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 17 января
Елена-Габриэла Русе Мэддисон Инглис Дестани Аява Марта Костюк смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
Футбол | 16 января 2025, 13:27 0
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу

Иван Ракитич считает, что «сливочные» должны продлить контракт с Лукой Модричем

Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Футбол | 16 января 2025, 08:24 2
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес

Лука Модрич летом планирует перейти в «Аль-Иттихад Джидда»

Трансфер требует тренер. Топ-клуб АПЛ не оставляет попыток купить Забарного
Футбол | 16.01.2025, 14:54
Трансфер требует тренер. Топ-клуб АПЛ не оставляет попыток купить Забарного
Трансфер требует тренер. Топ-клуб АПЛ не оставляет попыток купить Забарного
Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 16.01.2025, 20:57
Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Бокс | 16.01.2025, 09:08
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
15.01.2025, 04:08 3
Футбол
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
15.01.2025, 19:49
Хоккей
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
16.01.2025, 00:11 9
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
15.01.2025, 00:15
Хоккей
«Все из-за Усика. Это позор и стыд». Фроч – о неожиданном решении Фьюри
«Все из-за Усика. Это позор и стыд». Фроч – о неожиданном решении Фьюри
15.01.2025, 00:02 2
Бокс
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
15.01.2025, 19:40 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем