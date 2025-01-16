Костюк / Русе – Аява / Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 17 января в 06:00
17 января украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против австралийского тандема Дестани Аява / Мэддисон Инглис, которым организаторы предоставили wild-card. Поединок начнется 4-м запуском на 1573 Arena после матча Френх – Андреева. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во 2-м круге сыграют против шестых сеяных Элизе Мертенс (Бельгия) и Эллен Перес (Австралия).
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