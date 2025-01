18 января титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) проводит матч 1/16 финала Australian Open 2025 против 4-й ракетки мира Жасмин Паолини (WTA 4).

Украинка проиграла первый сет 2:6, а на старте второй партии сделала брейк и повела 2:1. Свитолина вышла подавать и закрыла 4-й гейм со второго геймбола, по ходу уйдя с брейк-поинта.

Решающий розыгрыш получился просто фантастическим. Девушки по очереди защищались и переходили в атаки, и в итоге Элина пробила Паолини, которая была у сетки.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини.

ВИДЕО. Браво, Элина! Сумасшедший розыгрыш в матче Свитолина – Паолини

OH MY WORD, SVITOLINA 🤯



Breaks, then holds serve, and this match is 🔛 as Elina takes a 3-1 lead in the second set.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/14PdhdTsXg