Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 18 января в 10:00
18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 3-м раунде украинка сыграет против 4-й ракетки мира Жасмин Паолини из Италии. Поединок состоится 1-м запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Беатрис Хаддад Майи (Бразилия, WTA 17), либо против Вероники Кудерметовой (WTA 75).
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