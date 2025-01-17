Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка сыграет против 4-й ракетки мира Жасмин Паолини из Италии. Поединок состоится 1-м запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Беатрис Хаддад Майи (Бразилия, WTA 17), либо против Вероники Кудерметовой (WTA 75).

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