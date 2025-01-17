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  4. Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
17 января 2025, 07:54 |
1089
0

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 18 января в 10:00

17 января 2025, 07:54 |
1089
0
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка сыграет против 4-й ракетки мира Жасмин Паолини из Италии. Поединок состоится 1-м запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Беатрис Хаддад Майи (Бразилия, WTA 17), либо против Вероники Кудерметовой (WTA 75).

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Элина Свитолина Жасмин Паолини смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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