Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 41) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 3-м раунде муж Элины Свитолиной в четырех сетах переиграл четвертую ракетку мира Тейлора Фритца (США)!

Australian Open 2025. 1/8 финала

Тейлор Фритц (США) [4] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 5:6, 6:7 (1:7), 4:6

Это была вторая встреча соперников. 38-летний Монфис взял реванш за поражение шестилетней давности во 2-м раунде Australian Open.

Монфис в 19-й раз выступает на Aus Open. 38-летний Гаэль в 6-й раз вышел в 4-й круг австралийского мейджора. Наилучшим результатом Гаэля на кортах Мельбурна является четвертьфинал, которого он достигал в 2016 и 2022 годах.

Монфис выиграл 8-й матч подряд. На АО-2025, помимо Фритца, француз переиграл Джованни Мпеши Перрикара и Даниэля Альтмайера, а до старта мейджора завоевал трофей на соревнованиях АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Следующим соперником Гаэля станет победитель противостояния Бен Шелтон (США, ATP 20) – Лоренцо Музетти (Италия, ATP 15).

18 января в Мельбурне свой матч 3-го раунда сыграет и Элина Свитолина. Она поборется против Жасмин Паолини – четвертой ракетки в женском одиночном разряде.