Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Australian Open
18 января 2025, 08:20 | Обновлено 18 января 2025, 08:27
458
2

Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала

Гаэль Монфис в четырех сетах переиграл Тейлора Фритца в 3-м раунде мейджора

18 января 2025, 08:20 | Обновлено 18 января 2025, 08:27
458
2
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 41) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 3-м раунде муж Элины Свитолиной в четырех сетах переиграл четвертую ракетку мира Тейлора Фритца (США)!

Australian Open 2025. 1/8 финала

Тейлор Фритц (США) [4] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 5:6, 6:7 (1:7), 4:6

Это была вторая встреча соперников. 38-летний Монфис взял реванш за поражение шестилетней давности во 2-м раунде Australian Open.

Монфис в 19-й раз выступает на Aus Open. 38-летний Гаэль в 6-й раз вышел в 4-й круг австралийского мейджора. Наилучшим результатом Гаэля на кортах Мельбурна является четвертьфинал, которого он достигал в 2016 и 2022 годах.

Монфис выиграл 8-й матч подряд. На АО-2025, помимо Фритца, француз переиграл Джованни Мпеши Перрикара и Даниэля Альтмайера, а до старта мейджора завоевал трофей на соревнованиях АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Следующим соперником Гаэля станет победитель противостояния Бен Шелтон (США, ATP 20) – Лоренцо Музетти (Италия, ATP 15).

18 января в Мельбурне свой матч 3-го раунда сыграет и Элина Свитолина. Она поборется против Жасмин Паолини – четвертой ракетки в женском одиночном разряде.

По теме:
Такого не было 37 лет. Уроженка Киева вышла в 1/8 финала Australian Open
ВИДЕО. Как Свентек над Радукану на Australian Open 2025 издевалась
Жабер вылетела. Восьмая ракетка выиграла третий трехсетовик на Aus Open
Гаэль Монфис Тейлор Фритц Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 18 января
Теннис | 17 января 2025, 21:16 0
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 18 января
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 18 января

В субботу на корты Мельбурна выйдут 5 украинок

Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Бокс | 17 января 2025, 08:26 2
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика

Именитый экс-боксер оценил шансы украинца в бою против Дюбуа

Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Хоккей | 17.01.2025, 14:37
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 04:01
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Хоккей | 17.01.2025, 15:17
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Козаче. Другий українець (майже), в 1/8. Може це надихне Еліну.
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Майте повагу до людини, в тенісиста є ім'я і звати його Гаель Монфіс, і відомий він в першу чергу не як чоловік Світоліної і став відомим задовго до Світоліної і задовго до того як вони одружилися.
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Чоловік Світоліної - це ім'я і прізвище? 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 4
Футбол
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
16.01.2025, 18:19 15
Хоккей
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 24
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
16.01.2025, 08:24 3
Футбол
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
16.01.2025, 13:03 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем