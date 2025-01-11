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ATP
11 января 2025, 04:50 | Обновлено 11 января 2025, 04:59
139
1

Муж Свитолиной выиграл трофей перед Aus Open и заработал 100 тысяч долларов

Гаэль победил Зизу Бергса в финале турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия

11 января 2025, 04:50 | Обновлено 11 января 2025, 04:59
139
1
Муж Свитолиной выиграл трофей перед Aus Open и заработал 100 тысяч долларов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) стал чемпионом на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале муж Элины Свитолиной переиграл бельгийца Зизу Бергса (АТР 66) за 1 час и 31 минуту.

ATP 250 Окленд. Хард. Финал

Зизу Бергс (Бельгия) – Гаэль Монфис (Франция) – 3:6, 4:6

Это была первая встреча соперников. За матч француз ни разу не отдал свою подачу.

Монфис на своем пути к титулу, помимо Бергса, прошел Педро Мартинеса, Яна-Леннардра Штруффа, Факундо Диаса Акосту и Нишеша Басаваредди. За трофей в Окленде Гаэль получит 100 тысяч долларов и 250 очков в рейтинг.

Интересно, что в стартовой игре на соревнованиях в Новой Зеландии Монфис проигрывал Педро Мартинесу 1:6, 2:5, но сумел оформить суперкамбек.

Гаэль провел 35-й финал на уровне АТР и выиграл 13-й трофей. В 2025 году на счету 38-летнего Монфиса 6 побед и одно поражение – Новаку Джоковичу во 2-м раунде Брисбена.

Следующим турниром для Монфиса и Бергса будет Australan Open 2025. В 1/64 финала Гаэль встретится с Джованни Мпеши Перрикаром, а Зизу сыграет против Факундо Диаса Акосты.

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Гаэль Монфис Зизу Бергс ATP Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Вітання Гаелю! Є ще порох.
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