ФОТО. Монфис оформил безумный камбек. Гаэль проигрывал сет и 2:5 во втором

Известный 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) успешно стартовал на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1/16 финала муж Элины Свитолиной в трех сетах переиграл Педро Мартинеса (Испания, ATP 43) за 2 часа и 21 минуту.

ATP 250 Окленд. Хард. 1/16 финала

Педро Мартинес (Испаия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:1, 6:7 (5:7), 3:6

Во второй партии Гаэль проигрывал 2:5 во второй партии, но сумел вовремя сделать брейк и перевести игру на тай-брейке. Там у него снова были проблемы – Мартинес повел 4:1. Однако француз отыгрался, взял тай со счетом 7:5, а в третьем сете закрыл за собой поединок.

Это была третья встреча соперников. Монфис выиграл второе очное противостояние подряд.

Гаэль добыл вторую победу в 2025 году. На прошлой неделе он играл на соревнованиях идентичной категории в Брисбене, где во 2-м раунде проиграл Новаку Джоковичу.

В 1/8 финала на кортах Окленда Монфис сыграет против 9-го сеяного Яна-Леннарда Штруффа (Германия, ATP 42).

ФОТО. Монфис оформил безумный камбек. Он проигрывал сет и 2:5 во втором

38, feeling GREAT 🌟@Gael_Monfils becomes the oldest to win a match in Auckland since 1971 with his 1-6 7-6 6-3 win over Martinez! #ASBClassic25 pic.twitter.com/7F9SAhgoOo