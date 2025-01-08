Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известно, когда Ястремская начнет матч 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте
WTA
08 января 2025, 09:52 |
599
1

Известно, когда Ястремская начнет матч 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте

9 января Даяна сыграет против Маккартни Кесслер, ориентировочный старт – в 04:00 по Киеву

08 января 2025, 09:52 |
599
1
Известно, когда Ястремская начнет матч 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В 1/4 финала сыграет против 67-й ракетки мира Маккартни Кесслер из США. Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время старта – 04:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. В 2023 году Ястремская выиграла у американки в четвертьфинале соревнований WTA 125 в Анже – 5:7, 6:3, 7:6 (11:9).

В Хобарте Даяна уже успела переиграть Кэти Волынец и Энн Ли. Кесслер прошла Ребекку Шрамкову и Марию Лурдес Карле.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Когда Снигур начнет матч финального раунда квалификации Australian Open?
Даяна Ястремская – Энн Ли. Очередной камбек и 1/4 финала. Видеообзор матча
Ястремская впервые с Australian Open 2024 вышла в четвертьфинал турнира
Даяна Ястремская Маккартни Кесслер WTA Хобарт расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский экс-игрок Шахтера рассказал, почему не играл в футбол более года
Футбол | 08 января 2025, 04:39 2
Украинский экс-игрок Шахтера рассказал, почему не играл в футбол более года
Украинский экс-игрок Шахтера рассказал, почему не играл в футбол более года

После расторжения контракта в Турции Дмитрий Гречишкин ищет новый клуб

Уроженка Киева на Aus Open выиграла матч в 2 сетах, хотя уступала 1:5 и 1:4
Теннис | 08 января 2025, 07:56 2
Уроженка Киева на Aus Open выиграла матч в 2 сетах, хотя уступала 1:5 и 1:4
Уроженка Киева на Aus Open выиграла матч в 2 сетах, хотя уступала 1:5 и 1:4

Ева Лис вышла в финал квалификации, одолев Арину Родионову

«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Бокс | 07.01.2025, 13:37
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Бокс | 07.01.2025, 16:03
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Футбол | 07.01.2025, 23:48
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Може бути що завгодно, від виграшу до програшу Даяни 1:6, 2:6. І взагалі Даяна може як безпорадно вилетіти в чвертьфіналі, так і взяти титул. Склад учасниць доволі рівний, 50+ (не вік, а рейтинг), отже виграти може будь-хто. Я особисто ставлю на повернення Соньки. 
 Непокоїть тільки, що z-татарка дуже легко виграла в колумбійки.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 10
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
06.01.2025, 15:42 3
Футбол
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
07.01.2025, 07:50
Бокс
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47
Бокс
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 2
Бокс
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем