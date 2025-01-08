Известно, когда Ястремская начнет матч 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте
9 января Даяна сыграет против Маккартни Кесслер, ориентировочный старт – в 04:00 по Киеву
9 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.
В 1/4 финала сыграет против 67-й ракетки мира Маккартни Кесслер из США. Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время старта – 04:00 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. В 2023 году Ястремская выиграла у американки в четвертьфинале соревнований WTA 125 в Анже – 5:7, 6:3, 7:6 (11:9).
В Хобарте Даяна уже успела переиграть Кэти Волынец и Энн Ли. Кесслер прошла Ребекку Шрамкову и Марию Лурдес Карле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После расторжения контракта в Турции Дмитрий Гречишкин ищет новый клуб
Ева Лис вышла в финал квалификации, одолев Арину Родионову
Непокоїть тільки, що z-татарка дуже легко виграла в колумбійки.