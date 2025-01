Ястремская совершила камбек в матче против американки с украинскими корнями

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 250 в австралийском Хобарте.

В 1-м раунде украинка, сеяная под 1-м номером, обыграла Кэти Волынец (WTA 59), американку с украинскими корнями.

Даяна проиграла первый сет (2:6), однако затем перехватила инициативу и выиграла две партии (6:4, 6:1).

Это был первый матч теннисисток между собой. Игра длилась ровно 2 часа.

В 1/8 финала Ястремская сыграет против Энн Ли из США, которая обыграла американку Слоан Стивенс (7:5, 6:1).

WTA 250. Хобарт (Австралия). 1-й раунд

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Кэти Волынец (США) – 2:6, 6:4, 6:1

The top seed gets the W 🫶@D_Yastremska secures the comeback win over Volynets in three sets!#HobartTennis pic.twitter.com/elml2h4Wry