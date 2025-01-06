Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Дани Ольмо разъярен из-за отсутствия прозрачности со стороны руководства клуба
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо решил покинуть свой нынешний клуб, сообщает издание todofichajes.
По информации источника, 26-летний футболист разозлен отсутствием прозрачности в отношении ситуации с регистрацией со стороны руководства «сине-гранатовых».
Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет арендовать Ольмо до завершения сезона 2024/25, но сам игрок теперь якобы хочет окончательно уйти из «Барселоны».
В этой кампании Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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