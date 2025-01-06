Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо решил покинуть свой нынешний клуб, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, 26-летний футболист разозлен отсутствием прозрачности в отношении ситуации с регистрацией со стороны руководства «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет арендовать Ольмо до завершения сезона 2024/25, но сам игрок теперь якобы хочет окончательно уйти из «Барселоны».

В этой кампании Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.