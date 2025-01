Уроженка Киева на Aus Open выиграла матч в 2 сетах, хотя уступала 1:5 и 1:4

Уроженка Киева Ева Лиса (WTA 129), которая выступает под флагом Германии, пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде отбора Ева в двух сетах переиграла Арину Родионову (Австралия, WTA 184) за 1 час и 36 минут.

Australian Open 2025. Квалификация. 2-й раунд

Арина Родионова (Австралия) – Ева Лис (Германия) [23] – 5:7, 4:6

В первой партии Лис проигрывала 1:5, но сумела взять партию. Во втором сете ситуация была похожая – Ева уступала 1:4, однако снова оформил камбек и закрыла соперницу.

Это была первая встреча теннисисток. Отметим, что Родионова до 2014 года играла за россию.

Лис в решающем матче квалификации встретится с Дестани Айявой (Австралия, WTA 195). На старте отбора Ева выиграла у Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 219) 6:4, 6:3.

Comeback queen! @evalys_ trailed 1-5 in the first set and came back to win it 7-5.



She trailed 1-4 in the second and came back to win it 6-4!



She defeats Arina Rodionova in straight sets to advance to the final round of qualifying.#AO2025 pic.twitter.com/l1sTUdJ20r