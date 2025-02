Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина

Сегодня, 18 февраля 2025 года, запланировано проведение матчей 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае.

Из-за погодных условий, а именно ливня, проведение 3 поединков было приостановлено. В частности дождь повлиял на ход матча украинки Марты Костюк против американки Софии Кенин.

Также из-за дождя «пострадали» и Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Их игры должны были начаться еще до 13:00 по киевскому времени, но в итоге перенесены на неопределенный срок.

Отмечается, что дождь уже остановился и матчи должны возобновиться в течение 30-40 минут.

WTA 1000 Дубай. 1/16 финала. 18 февраля (приостановленные матчи)

Ева Лис (Германия) – Жасмин Паолини (Италия) – 0:1 (2:6, 5:6)

София Керин (США) – Марта Костюк (Украина) – 0:1 (5:7)

Людмила Самсонова – Джессика Пегула (США) – 0:0 (0:4)

