ВИДЕО. Звездный футболист опаздывал на рейс. И вот что он сделал

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде впечатлил своим поступком.

В сети набирает популярности видео, на котором 26-летний футболист опаздывает на рейс, и к нему подошла фанатка с просьбой сфотографироваться.

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Футболист ответил согласием, чем впечатлил болельщиков со всего мира:

«Мое уважение», – пишут болельщики под видео.