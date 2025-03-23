Другие новости23 марта 2025, 02:18 |
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ВИДЕО. Звездный футболист опаздывал на рейс. И вот что он сделал
Жюль Кунде показал каким человеком он является
23 марта 2025, 02:18 |
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Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде впечатлил своим поступком.
В сети набирает популярности видео, на котором 26-летний футболист опаздывает на рейс, и к нему подошла фанатка с просьбой сфотографироваться.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболист ответил согласием, чем впечатлил болельщиков со всего мира:
«Мое уважение», – пишут болельщики под видео.
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