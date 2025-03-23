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Другие новости
23 марта 2025, 02:18 |
32
0

ВИДЕО. Звездный футболист опаздывал на рейс. И вот что он сделал

Жюль Кунде показал каким человеком он является

23 марта 2025, 02:18 |
32
0
ВИДЕО. Звездный футболист опаздывал на рейс. И вот что он сделал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде впечатлил своим поступком.

В сети набирает популярности видео, на котором 26-летний футболист опаздывает на рейс, и к нему подошла фанатка с просьбой сфотографироваться.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист ответил согласием, чем впечатлил болельщиков со всего мира:

«Мое уважение», – пишут болельщики под видео.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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