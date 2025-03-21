ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Андрей и Тибо тепло пообщались после матча
Национальная сборная Украины комфортно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.
Достаточно неожиданно в основном составе «сине-желтых» на матч против Бельгии вышел голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. За национальную сборную Бельгии, впервые после возвращения, сыграл его одноклубник Тибо Куртуа.
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После матча объективы камер «поймали» двух голкиперов королевского клуба. Андрей и Тибо тепло общались, пожав друг другу руки. Детали разговора между голкиперами пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что фанаты сборной Украины выбрали лучшего игрока матча против Бельгии.
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