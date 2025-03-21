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  4. ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Лига наций
21 марта 2025, 00:41 |
2170
2

ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии

Андрей и Тибо тепло пообщались после матча

21 марта 2025, 00:41 |
2170
2
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Куртуа и Лунин

Национальная сборная Украины комфортно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

Достаточно неожиданно в основном составе «сине-желтых» на матч против Бельгии вышел голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. За национальную сборную Бельгии, впервые после возвращения, сыграл его одноклубник Тибо Куртуа.

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После матча объективы камер «поймали» двух голкиперов королевского клуба. Андрей и Тибо тепло общались, пожав друг другу руки. Детали разговора между голкиперами пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Украины выбрали лучшего игрока матча против Бельгии.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Не часто воротарі Реала пропускають в одному матчі 4 голи!
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