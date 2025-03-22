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Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 22:09 | Обновлено 22 марта 2025, 22:19
2312
6

Динамо может хорошо заработать. Пять клубов из Англии следят за Ванатом

Молодой форвард «бело-синих» может переехать на Туманный Альбион

22 марта 2025, 22:09 | Обновлено 22 марта 2025, 22:19
2312
6
Динамо может хорошо заработать. Пять клубов из Англии следят за Ванатом
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

23-летний центрфорвард «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат вскоре может переехать на Туманный Альбион, где интерес к его персоне проявляют английские клубы.

По информации журналиста Грэма Бэйли, интерес к Ванату в настоящий момент проявляют четыре клуба Премьер-лиги – «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Брентфорд» и «Фулхэм», а также клуб Чемпионшипа – «Лидс». Последний будет готов торговаться по украинцу только в том случае, если по итогам текущего сезона вернется в АПЛ.

Отмечается, что англичанам придется договариваться с «Динамо» по сумме отступных за Ваната, так как контракт форварда с украинцами действует до середины 2027 года, что оставляет киевлянам возможность получить пристойную компенсацию за уход бомбардира.

В текущем сезоне Ванат забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи в 19 поединках украинской Премьер-лиги.

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Владислав Ванат Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы трансферы АПЛ Вест Хэм Фулхэм Лидс Вулверхэмптон Брентфорд
Алексей Сливченко Источник: The Boot Room
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Комментарии 6
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Dysear
Ванат заслужив піти на підвищення. Якщо реально у нього вийде перейти в якийсь клуб з АПЛ то буде класно. Українців в АПЛ забагато не буває
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+2
DaVinci
Динамо зробило гарну рекламу українським гравцям
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+1
apepa
Вроде не Первое Апреля ещё. Зачем выкладывать эту шутку??
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-1
Lesovij7
Блин ну для нашего уровня Динамо и упл топ , но для других лиг нет, максимум Бельгия.
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-1
vitaha33
Ванат не стяне АПЛ, без шансів. І смішно читати про Фулхем, в яких є Рауль Хіменес і Муніз. Для чого? А от Вест хнму форвард потрібен, адже Антоніо не знати коли поаернеться, і чи після аварії взагалі заграє. У вовків є Ларсен і Кунья, хоча останній часто з флангу грає. За Лідс не знаю.
Але моя думка, що він явно не для АПЛ
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-1
Remark
Та яка Англія? Він навіть до рівня ДК не дотягує.
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-2
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