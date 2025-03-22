Динамо может хорошо заработать. Пять клубов из Англии следят за Ванатом

23-летний центрфорвард «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат вскоре может переехать на Туманный Альбион, где интерес к его персоне проявляют английские клубы.

По информации журналиста Грэма Бэйли, интерес к Ванату в настоящий момент проявляют четыре клуба Премьер-лиги – «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Брентфорд» и «Фулхэм», а также клуб Чемпионшипа – «Лидс». Последний будет готов торговаться по украинцу только в том случае, если по итогам текущего сезона вернется в АПЛ.

Отмечается, что англичанам придется договариваться с «Динамо» по сумме отступных за Ваната, так как контракт форварда с украинцами действует до середины 2027 года, что оставляет киевлянам возможность получить пристойную компенсацию за уход бомбардира.

В текущем сезоне Ванат забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи в 19 поединках украинской Премьер-лиги.