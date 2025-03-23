Уэльс – Казахстан – 3:1. Драконы разобрались. Видео голов и обзор матча

22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира Уэльс принимал Казахстан.

Хозяева поля на 9-й минуте открыли счет в матче. Гол забил Даниэль Джеймс.

Сборная Уэльса доминировала в первом тайме, но на 32-й минуте из-за ошибки защитника заработали пенальти. Реализовал одиннадцатиметровый Асхат Тагиберген.

Во втором тайме сразу валийцы вышли вперед. На 47-й минуте отличился Бен Дейвис.

Окончательный счет установил Рабби Матондо на 90-й минуте.

Чемпионат мира. Квалификация. 22 марта

Уэльс – Казахстан – 3:1

Голы: Джеймс, 9, Дейвис, 47, Матондо, 90, – Тагиберген, 32 (пенальти)

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