Уэльс – Казахстан – 3:1. Драконы разобрались. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в Кардифе
22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира Уэльс принимал Казахстан.
Хозяева поля на 9-й минуте открыли счет в матче. Гол забил Даниэль Джеймс.
Сборная Уэльса доминировала в первом тайме, но на 32-й минуте из-за ошибки защитника заработали пенальти. Реализовал одиннадцатиметровый Асхат Тагиберген.
Во втором тайме сразу валийцы вышли вперед. На 47-й минуте отличился Бен Дейвис.
Окончательный счет установил Рабби Матондо на 90-й минуте.
Чемпионат мира. Квалификация. 22 марта
Уэльс – Казахстан – 3:1
Голы: Джеймс, 9, Дейвис, 47, Матондо, 90, – Тагиберген, 32 (пенальти)
Видео голов и обзор матча
События матча
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