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ЧМ. Квалификация. Европа
Уэльс
22.03.2025 21:45 – FT 3 : 1
Казахстан
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Чемпионат мира
23 марта 2025, 06:35 | Обновлено 23 марта 2025, 06:55
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Уэльс – Казахстан – 3:1. Драконы разобрались. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в Кардифе

23 марта 2025, 06:35 | Обновлено 23 марта 2025, 06:55
160
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Уэльс – Казахстан – 3:1. Драконы разобрались. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира Уэльс принимал Казахстан.

Хозяева поля на 9-й минуте открыли счет в матче. Гол забил Даниэль Джеймс.

Сборная Уэльса доминировала в первом тайме, но на 32-й минуте из-за ошибки защитника заработали пенальти. Реализовал одиннадцатиметровый Асхат Тагиберген.

Во втором тайме сразу валийцы вышли вперед. На 47-й минуте отличился Бен Дейвис.

Окончательный счет установил Рабби Матондо на 90-й минуте.

Чемпионат мира. Квалификация. 22 марта

Уэльс – Казахстан – 3:1

Голы: Джеймс, 9, Дейвис, 47, Матондо, 90, – Тагиберген, 32 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рабби Матондо (Уэльс).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Дэйвис (Уэльс).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Асхат Тагыберген (Казахстан).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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