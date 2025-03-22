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ЧМ. Квалификация. Европа
Уэльс
22.03.2025 21:45 - : -
Казахстан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 марта 2025, 14:27 | Обновлено 22 марта 2025, 14:28
44
0

Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура отборочной группы J к ЧМ-2026

22 марта 2025, 14:27 | Обновлено 22 марта 2025, 14:28
44
0
Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Сборная Уэльса по футболу

22 марта состоится матч 1-го тура квалификационной группы G к чемпионату мира 2026 между сборными Уэльса и Казахстана.

Поединок пройдет на стадионе Кардифф Сити. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одной группе с Уэльсом и Казахстаном также выступают команды Северной Македонии, Бельгии и Лихтенштейна.

Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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