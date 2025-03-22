22 марта состоится матч 1-го тура квалификационной группы G к чемпионату мира 2026 между сборными Уэльса и Казахстана.

Поединок пройдет на стадионе Кардифф Сити. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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В одной группе с Уэльсом и Казахстаном также выступают команды Северной Македонии, Бельгии и Лихтенштейна.

Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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