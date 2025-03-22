Чемпионат мира22 марта 2025, 14:27 | Обновлено 22 марта 2025, 14:28
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Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура отборочной группы J к ЧМ-2026
22 марта 2025, 14:27 | Обновлено 22 марта 2025, 14:28
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22 марта состоится матч 1-го тура квалификационной группы G к чемпионату мира 2026 между сборными Уэльса и Казахстана.
Поединок пройдет на стадионе Кардифф Сити. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одной группе с Уэльсом и Казахстаном также выступают команды Северной Македонии, Бельгии и Лихтенштейна.
Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.
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