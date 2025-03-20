Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэльс – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Уэльс
22.03.2025 21:45 - : -
Казахстан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
20 марта 2025, 20:22 |
49
0

Уэльс – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 22 марта в 21:45 по Киеву

20 марта 2025, 20:22 |
49
0
Уэльс – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэльс

В субботу, 22 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Уэльс – Казахстан. Встреча пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Уэльс

Вместе с Уэльсом и Казахстаном в отборочной группе выступают сборные Северной Македонии, Лихтенштейна и Бельгии. Бельгийцы заняты матчами Лиги наций со сборной Украины, а остальные команды начинают борьбу за путевку на ЧМ-2026.

Сборная Уэльса в Лиге наций выступала в дивизионе В и не проиграла ни одного матча – 3 победы и 3 ничьи. Набрав 12 очков, команда заняла первое место, опередив сборную Турции на один балл. Турки могли и сами выйти в дивизион А, но в матче последнего тура проиграли сборной Черногории (1:3), у которой на тот момент было 5 поражений.

Казахстан

Сборная Казахстана, также как и Уэльс, выступала в дивизионе B Лиги наций. Команда начала с ничьи 0:0 в матче с Норвегией. Но затем проиграла все оставшиеся поединки. При этом команда пропустила 15 мячей, не забив ни одного. За все время существования Лиги наций ни одна сборная дивизиона B не завершала групповой этап с такой плохой разницей. А вообще не забивали только сборные дивизиона D. Вот что бывает, когда тренером назначают россиянина.

Личные встречи

Ранее в официальных матчах сборные Уэльса и Казахстана не встречались

Уэльс – Казахстан: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Лиги наций сборная Уэльса забивала в среднем по 1,67 гола за игру. Сборная Казахстана ни в гостях, ни дома, мячей не забивала.

Прогноз

Вряд ли у сборной Уэльса возникнут существенные проблемы. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua
Уэльс
22 марта 2025 -
21:45
Казахстан
Тотал больше 2,5 1,62 Сделать ставку
По теме:
NAVI – FURIA. Прогноз и анонс на матч групповой стадии BLAST Lisbon
Не считая хозяев. Япония первой квалифицировалась на ЧМ-2026
Неудачный дебют Клюйверта. Австралия разгромила Индонезию
сборная Уэльса по футболу сборная Казахстана по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Футбол | 20 марта 2025, 18:42 20
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги

Украинцем заинтересовался «МЮ»

Клинический страйкер Фурии Рохи. Фернандо Торрес празднует 41-летие
Футбол | 20 марта 2025, 20:45 0
Клинический страйкер Фурии Рохи. Фернандо Торрес празднует 41-летие
Клинический страйкер Фурии Рохи. Фернандо Торрес празднует 41-летие

Испанец празднует свой день рождения

Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Футбол | 20.03.2025, 07:55
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Футбол | 20.03.2025, 09:36
Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Футбол | 20.03.2025, 15:12
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
19.03.2025, 12:29 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 5
Бокс
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 2
Мир азарта
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
18.03.2025, 18:48 3
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем