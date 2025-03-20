В субботу, 22 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Уэльс – Казахстан. Встреча пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе.

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Уэльс

Вместе с Уэльсом и Казахстаном в отборочной группе выступают сборные Северной Македонии, Лихтенштейна и Бельгии. Бельгийцы заняты матчами Лиги наций со сборной Украины, а остальные команды начинают борьбу за путевку на ЧМ-2026.

Сборная Уэльса в Лиге наций выступала в дивизионе В и не проиграла ни одного матча – 3 победы и 3 ничьи. Набрав 12 очков, команда заняла первое место, опередив сборную Турции на один балл. Турки могли и сами выйти в дивизион А, но в матче последнего тура проиграли сборной Черногории (1:3), у которой на тот момент было 5 поражений.

Казахстан

Сборная Казахстана, также как и Уэльс, выступала в дивизионе B Лиги наций. Команда начала с ничьи 0:0 в матче с Норвегией. Но затем проиграла все оставшиеся поединки. При этом команда пропустила 15 мячей, не забив ни одного. За все время существования Лиги наций ни одна сборная дивизиона B не завершала групповой этап с такой плохой разницей. А вообще не забивали только сборные дивизиона D. Вот что бывает, когда тренером назначают россиянина.

Личные встречи

Ранее в официальных матчах сборные Уэльса и Казахстана не встречались

Уэльс – Казахстан: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Лиги наций сборная Уэльса забивала в среднем по 1,67 гола за игру. Сборная Казахстана ни в гостях, ни дома, мячей не забивала.

Прогноз

Вряд ли у сборной Уэльса возникнут существенные проблемы. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.