Другие новости23 марта 2025, 02:44 |
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ВИДЕО. Самая красивая журналистка Украины зажгла новыми кадрами
Даша Бондарь в очередной раз проявила свою сексуальность
23 марта 2025, 02:44 |
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Дарья Бондарь (Савина), избранница футболиста сборной Украины и «Шахтера» Валерия Бондаря, поразила кадрами с новой съемки.
Ведущая «Шахтер-TV» продемонстрировала свой стиль и харизму, показав соблазнительные образы на своей странице в Инстаграм.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На опубликованных видео красавица проявила свою сексуальность.
Пара поженилась в июле 2021 года на роскошной свадьбе в Киеве, где Валерий сделал предложение на вертолетной площадке.
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