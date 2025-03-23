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23 марта 2025, 02:44 |
388
0

ВИДЕО. Самая красивая журналистка Украины зажгла новыми кадрами

Даша Бондарь в очередной раз проявила свою сексуальность

23 марта 2025, 02:44 |
388
0
ВИДЕО. Самая красивая журналистка Украины зажгла новыми кадрами
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Дарья Бондарь (Савина), избранница футболиста сборной Украины и «Шахтера» Валерия Бондаря, поразила кадрами с новой съемки.

Ведущая «Шахтер-TV» продемонстрировала свой стиль и харизму, показав соблазнительные образы на своей странице в Инстаграм.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На опубликованных видео красавица проявила свою сексуальность.

Пара поженилась в июле 2021 года на роскошной свадьбе в Киеве, где Валерий сделал предложение на вертолетной площадке.

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видео lifestyle Даша Савина Шахтер Донецк девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Валерий Бондарь
Максим Лапченко Источник: Instagram
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