Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций

20 марта состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций, где команды боролись за попадание в Лигу А.

Сборная Украины провела свой матч в городе Мурсия (Испания) – подопечные Сергея Реброва одолели Бельгию со счетом 3:1. Второй поединок пройдет 23 марта в Генке.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

Турция – Венгрия – 3:1

Австрия – Сербия – 1:1

Греция – Шотландия – 0:1

Статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную по итогам первых матчей плей-офф. В список 11 лучших игроков попали три представителя Украины – вингер Алексей Гуцуляк, защитники Илья Забарный и Александр Зинченко, который вышел в полузащите, но позже перешел на правый фланг обороны.

Символическая сборная Лиги наций после первых матчей плей-офф (по версии Whoscored)