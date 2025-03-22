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  4. Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Лига наций
22 марта 2025, 10:17 |
1979
3

Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций

Зинченко, Забарный и Гуцуляк – в списке лучших

22 марта 2025, 10:17 |
1979
3
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

20 марта состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций, где команды боролись за попадание в Лигу А.

Сборная Украины провела свой матч в городе Мурсия (Испания) – подопечные Сергея Реброва одолели Бельгию со счетом 3:1. Второй поединок пройдет 23 марта в Генке.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • Турция – Венгрия – 3:1
  • Австрия – Сербия – 1:1
  • Греция – Шотландия – 0:1

Статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную по итогам первых матчей плей-офф. В список 11 лучших игроков попали три представителя Украины – вингер Алексей Гуцуляк, защитники Илья Забарный и Александр Зинченко, который вышел в полузащите, но позже перешел на правый фланг обороны.

Символическая сборная Лиги наций после первых матчей плей-офф (по версии Whoscored)

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Алексей Гуцуляк Александр Зинченко Илья Забарный Сергей Ребров WhoScored символическая сборная
Николай Титюк Источник: WhoScored
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Комментарии 3
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VovanSidorovi4
Леоненко мнение совсем не учли
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+3
Pavel_i_CO
А як же Сундуков? Коментатор же декілька разів наголошував, що його передачі - це просто МАГІЯ)))
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+1
Burevestnik
на жаль європейські аналітики не читають спорт.юа 
тому і не знають про аналіз Леоненка...
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-1
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