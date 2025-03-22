Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Зинченко, Забарный и Гуцуляк – в списке лучших
20 марта состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций, где команды боролись за попадание в Лигу А.
Сборная Украины провела свой матч в городе Мурсия (Испания) – подопечные Сергея Реброва одолели Бельгию со счетом 3:1. Второй поединок пройдет 23 марта в Генке.
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
- Турция – Венгрия – 3:1
- Австрия – Сербия – 1:1
- Греция – Шотландия – 0:1
Статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную по итогам первых матчей плей-офф. В список 11 лучших игроков попали три представителя Украины – вингер Алексей Гуцуляк, защитники Илья Забарный и Александр Зинченко, который вышел в полузащите, но позже перешел на правый фланг обороны.
Символическая сборная Лиги наций после первых матчей плей-офф (по версии Whoscored)
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