Чемпионат мира23 марта 2025, 06:13 | Обновлено 23 марта 2025, 06:25
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Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3. Прогнозируемо. Видео голов и обзор
Команды начали борьбу за путевку на чемпионат мира
23 марта 2025, 06:13 | Обновлено 23 марта 2025, 06:25
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22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 встречались Лихтенштейн и Северная Македония.
Сенсации в матче не произошло, и македонцы праздновали уверенную победу.
На 7-й минуте открыл счет Александар Трайковски. На 42-й Висар Муслиу удвоил преимущество команды.
Во втором тайме Боян Миовски установил окончательный счет 0:3.
Чемпионат мира. Квалификация. 22 марта
Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3
Голы: Трайковски, 9, Муслиу, 42, Миовски, 84
Видео голов и обзор матча
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