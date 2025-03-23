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Чемпионат мира
23 марта 2025, 06:13 | Обновлено 23 марта 2025, 06:25
17
0

Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3. Прогнозируемо. Видео голов и обзор

Команды начали борьбу за путевку на чемпионат мира

23 марта 2025, 06:13 | Обновлено 23 марта 2025, 06:25
17
0
Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3. Прогнозируемо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 встречались Лихтенштейн и Северная Македония.

Сенсации в матче не произошло, и македонцы праздновали уверенную победу.

На 7-й минуте открыл счет Александар Трайковски. На 42-й Висар Муслиу удвоил преимущество команды.

Во втором тайме Боян Миовски установил окончательный счет 0:3.

Чемпионат мира. Квалификация. 22 марта

Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3

Голы: Трайковски, 9, Муслиу, 42, Миовски, 84

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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