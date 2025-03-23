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23 марта 2025, 05:25 |
929
0

ФОТО. Влада Зинченко назвала Италию своим домом. Интересный пост ведущей

Влада Зинченко скучает по Италии

23 марта 2025, 05:25 |
929
0
ФОТО. Влада Зинченко назвала Италию своим домом. Интересный пост ведущей
Instagram. Влада Зинченко

Влада Зинченко, жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, поразила подписчиков архивными снимками из поездки в Милан.

Журналистка позировала на фоне знаковых мест в стильном наряде, который подчеркнул её красоту, при этом подписав пост следующим образом: «Архив. Я дома 🥱».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Влада стала популярной после Евро-2016, когда её заметили среди болельщиков сборной Украины.

Сейчас за ней в Instagram следят 680 тысяч человек.

В 2020 году она вышла замуж за Зинченко, и вместе они воспитывают двух дочерей – Еву и Лею.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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