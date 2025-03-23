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Украина. Премьер лига
23 марта 2025, 05:40 | Обновлено 23 марта 2025, 05:56
448
0

Известный украинский тренер отпраздновал 60-летие

Романа Григорчука поздравляли с юбилеем

23 марта 2025, 05:40 | Обновлено 23 марта 2025, 05:56
448
0
Известный украинский тренер отпраздновал 60-летие
УПЛ

22 марта главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук отпраздновал юбилей - 60 лет.

День рождения Роман Иосифович провел на футбольном поле, ведь ЛНЗ играл товарищескую игру с «Левым Берегом» (2:0).

Родился Роман Григорчук 22 марта 1965 года в селе Корнич Ивано-Франковской области. Начинал играть в футбол в клубах «Покутье» и «Нива» Бережаны.

Впоследствии выступал за ивано-франковское «Прикарпатье» и шепетовский «Темп».

В 1994 году играл за австрийский «Санкт-Пельтен», а завершал карьеру в латвийском «Динабурге», где был играющим тренером.

Впоследствии перешел на должность главного тренера в «Динабург», уже без игровой практики. Также работал в «Вентспилсе».

В 2009 году стал тренером запорожского «Металлурга». Это был первый украинский клуб для Григорчука как тренера.

Большого успеха Роман Григорчук достиг в «Черноморце», который возглавлял с 2010 по 2014 годы. В 2014 году команда Григорчука вышла в Лигу Европы и там дошла до 1/16 финала.

Также тренировал «Габалу», «Астану» и «Нефтчи».

В 2024 году стал главным тренером ЛНЗ Черкассы. Клуб находится на 10-й строчке.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук день рождения ЛНЗ Черкассы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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