Известный украинский тренер отпраздновал 60-летие

22 марта главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук отпраздновал юбилей - 60 лет.

День рождения Роман Иосифович провел на футбольном поле, ведь ЛНЗ играл товарищескую игру с «Левым Берегом» (2:0).

Родился Роман Григорчук 22 марта 1965 года в селе Корнич Ивано-Франковской области. Начинал играть в футбол в клубах «Покутье» и «Нива» Бережаны.

Впоследствии выступал за ивано-франковское «Прикарпатье» и шепетовский «Темп».

В 1994 году играл за австрийский «Санкт-Пельтен», а завершал карьеру в латвийском «Динабурге», где был играющим тренером.

Впоследствии перешел на должность главного тренера в «Динабург», уже без игровой практики. Также работал в «Вентспилсе».

В 2009 году стал тренером запорожского «Металлурга». Это был первый украинский клуб для Григорчука как тренера.

Большого успеха Роман Григорчук достиг в «Черноморце», который возглавлял с 2010 по 2014 годы. В 2014 году команда Григорчука вышла в Лигу Европы и там дошла до 1/16 финала.

Также тренировал «Габалу», «Астану» и «Нефтчи».

В 2024 году стал главным тренером ЛНЗ Черкассы. Клуб находится на 10-й строчке.