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  4. ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
WTA
18 февраля 2025, 04:55 |
276
0

ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов

17 февраля продолжились матчи 1-го раунда на тысячнике в ОАЭ

18 февраля 2025, 04:55 |
276
0
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 февраля завершились все матчи 1-го раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В понедельник на кортах ОАЭ выступили две украинки: Марта Костюк и Ангелина Калинина. Марта в двух сетах справилась с Катериной Синяковой, а Ангелина упустила победу над Викторией Азаренко с 6:2, 5:2.

Сенсационно соревнования покинула 11-я ракетка мира Дарья Касаткина, которая уступила Соране Кырсте. Румынка в 2025 году планирует завершить карьеру, а в прошлом сезоне практически не играла из-за травмы спины и операции.

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Чемпионка и финалистка тысячника в Дохе Аманда Анисимова и Алена Остапенко в Дубае проиграли в своих первых матчах. Американка вылетела от Маккартни Кесслер, а латвийка не справилась с Моюкой Утидзимой.

Неожиданно соревнования покинула и Онс Жабер. Представительница Туниса проиграла Пейтон Стернс.

Немка с украинскими корнями Ева Лис выбила Ирину-Камелию Бегу, а Клара Таусон одолела Ребекку Шрамкову и вышла на Элину Свитолину.

Результаты 2-го игрового дня на турнире WTA 1000 в Дубае:

  • Ева Лис [Q] – Ирина-Камелия Бегу [Q] – 5:7, 7:5, 6:3
  • Беатрис Хаддад Майя [13] – Анастасия Потапова – 3:6, 0:6
  • Диана Шнайдер [11] – Магдалена Френх – 6:2, 6:2
  • Катерина Синякова [Q] – Марта Костюк – 3:6, 4:6
  • Дарья Касаткина [10] – Сорана Кырстя – 1:6, 4:6
  • Ребекка Шрамкова – Клара Таусон – 6:7 (7:9), 0:6
  • Виктория Азаренко Ангелина Калинина – 2:6, 7:6 (7:4), 6:4
  • Моюка Утидзима [Q] – Алена Остапенко – 6:3, 6:3
  • Маккартни Кесслер Аманда Анисимова – 6:2, 6:3
  • Екатерина Александрова – Вероника Кудерметова [Q] – 6:3, 4:6, 3:6
  • Онс Жабер – Пейтон Стернс – 6:7 (6:8), 4:6
  • Элина Аванесян – Мирра Андреева – 2:6, 1:6

Фотогалерея второго игрового дня в Дубае:

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Видеообзор некоторых матчей:

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Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Отдала с 2:6, 2:5. Видеообзор матча
Ева Лис Ирина-Камелия Бегу Беатрис Хаддад Майя Анастасия Потапова Диана Шнайдер Магдалена Френх Дарья Касаткина Сорана Кырстя Катерина Синякова Марта Костюк Ребекка Шрамкова Клара Таусон Виктория Азаренко Ангелина Калинина Моюка Утидзима Алена Остапенко Маккартни Кесслер Аманда Анисимова Екатерина Александрова Вероника Кудерметова Онс Жабер Пейтон Стернс Элина Аванесян Мирра Андреева WTA Дубай фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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