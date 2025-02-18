ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
17 февраля продолжились матчи 1-го раунда на тысячнике в ОАЭ
17 февраля завершились все матчи 1-го раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
В понедельник на кортах ОАЭ выступили две украинки: Марта Костюк и Ангелина Калинина. Марта в двух сетах справилась с Катериной Синяковой, а Ангелина упустила победу над Викторией Азаренко с 6:2, 5:2.
Сенсационно соревнования покинула 11-я ракетка мира Дарья Касаткина, которая уступила Соране Кырсте. Румынка в 2025 году планирует завершить карьеру, а в прошлом сезоне практически не играла из-за травмы спины и операции.
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Чемпионка и финалистка тысячника в Дохе Аманда Анисимова и Алена Остапенко в Дубае проиграли в своих первых матчах. Американка вылетела от Маккартни Кесслер, а латвийка не справилась с Моюкой Утидзимой.
Неожиданно соревнования покинула и Онс Жабер. Представительница Туниса проиграла Пейтон Стернс.
Немка с украинскими корнями Ева Лис выбила Ирину-Камелию Бегу, а Клара Таусон одолела Ребекку Шрамкову и вышла на Элину Свитолину.
Результаты 2-го игрового дня на турнире WTA 1000 в Дубае:
- Ева Лис [Q] – Ирина-Камелия Бегу [Q] – 5:7, 7:5, 6:3
- Беатрис Хаддад Майя [13] – Анастасия Потапова – 3:6, 0:6
- Диана Шнайдер [11] – Магдалена Френх – 6:2, 6:2
- Катерина Синякова [Q] – Марта Костюк – 3:6, 4:6
- Дарья Касаткина [10] – Сорана Кырстя – 1:6, 4:6
- Ребекка Шрамкова – Клара Таусон – 6:7 (7:9), 0:6
- Виктория Азаренко – Ангелина Калинина – 2:6, 7:6 (7:4), 6:4
- Моюка Утидзима [Q] – Алена Остапенко – 6:3, 6:3
- Маккартни Кесслер – Аманда Анисимова – 6:2, 6:3
- Екатерина Александрова – Вероника Кудерметова [Q] – 6:3, 4:6, 3:6
- Онс Жабер – Пейтон Стернс – 6:7 (6:8), 4:6
- Элина Аванесян – Мирра Андреева – 2:6, 1:6
Фотогалерея второго игрового дня в Дубае:
Видеообзор некоторых матчей:
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