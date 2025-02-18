ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов

17 февраля завершились все матчи 1-го раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В понедельник на кортах ОАЭ выступили две украинки: Марта Костюк и Ангелина Калинина. Марта в двух сетах справилась с Катериной Синяковой, а Ангелина упустила победу над Викторией Азаренко с 6:2, 5:2.

Сенсационно соревнования покинула 11-я ракетка мира Дарья Касаткина, которая уступила Соране Кырсте. Румынка в 2025 году планирует завершить карьеру, а в прошлом сезоне практически не играла из-за травмы спины и операции.

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Чемпионка и финалистка тысячника в Дохе Аманда Анисимова и Алена Остапенко в Дубае проиграли в своих первых матчах. Американка вылетела от Маккартни Кесслер, а латвийка не справилась с Моюкой Утидзимой.

Неожиданно соревнования покинула и Онс Жабер. Представительница Туниса проиграла Пейтон Стернс.

Немка с украинскими корнями Ева Лис выбила Ирину-Камелию Бегу, а Клара Таусон одолела Ребекку Шрамкову и вышла на Элину Свитолину.

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Результаты 2-го игрового дня на турнире WTA 1000 в Дубае:

Ева Лис [Q] – Ирина-Камелия Бегу [Q] – 5:7, 7:5, 6:3

[Q] – Ирина-Камелия Бегу [Q] – 5:7, 7:5, 6:3 Беатрис Хаддад Майя [13] – Анастасия Потапова – 3:6, 0:6

Беатрис Хаддад Майя [13] – – 3:6, 0:6 Диана Шнайдер [11] – Магдалена Френх – 6:2, 6:2

[11] – Магдалена Френх – 6:2, 6:2 Катерина Синякова [Q] – Марта Костюк – 3:6, 4:6

Катерина Синякова [Q] – – 3:6, 4:6 Дарья Касаткина [10] – Сорана Кырстя – 1:6, 4:6

– 1:6, 4:6 Ребекка Шрамкова – Клара Таусон – 6:7 (7:9), 0:6

Ребекка Шрамкова – – 6:7 (7:9), 0:6 Виктория Азаренко – Ангелина Калинина – 2:6, 7:6 (7:4), 6:4

– Ангелина Калинина – 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 Моюка Утидзима [Q] – Алена Остапенко – 6:3, 6:3

[Q] – Алена Остапенко – 6:3, 6:3 Маккартни Кесслер – Аманда Анисимова – 6:2, 6:3

– Аманда Анисимова – 6:2, 6:3 Екатерина Александрова – Вероника Кудерметова [Q] – 6:3, 4:6, 3:6

[Q] – 6:3, 4:6, 3:6 Онс Жабер – Пейтон Стернс – 6:7 (6:8), 4:6

Онс Жабер – – 6:7 (6:8), 4:6 Элина Аванесян – Мирра Андреева – 2:6, 1:6

Фотогалерея второго игрового дня в Дубае:

Видеообзор некоторых матчей: