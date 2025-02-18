Чемпионка и финалистка турнира в Дохе уже вылетели из супертурнира в Дубае

Аманда Анисимова (WTA 18) и Алена Остапенко (WTA 26) завершили выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

15 февраля Аманда и Алена разыграли между собой трофей на соревнованиях идентичной категории в Дохе, где чемпионкой стала американка. Но уже 17 февраля обе теннисистки в статусе фавориток покинули тысячник в ОАЭ.

Анисимова в двух сетах проиграла своей соотечественнице Маккартни Кесслер (WTA 53) со счетом 2:6, 3:6. Далее Маккартни сыграет против третьей сеяной Коко Гауфф.

Остапенко неожиданно уступила 62-й ракетке мира Моюке Утидзиме из Японии – 3:6, 3:6. Японке понадобился 1 час и 29 минут. Во 2-м круге Моюка встретится с Еленой Рыбакиной, которая посеяна под шестым номером.