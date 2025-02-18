Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпионка и финалистка турнира в Дохе уже вылетели из супертурнира в Дубае
WTA
18 февраля 2025, 03:47 |
133
0

Чемпионка и финалистка турнира в Дохе уже вылетели из супертурнира в Дубае

Аманда Анисимова и Алена Остапенко покинули тысячник в ОАЭ

18 февраля 2025, 03:47 |
133
0
Чемпионка и финалистка турнира в Дохе уже вылетели из супертурнира в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Аманда Анисимова (WTA 18) и Алена Остапенко (WTA 26) завершили выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

15 февраля Аманда и Алена разыграли между собой трофей на соревнованиях идентичной категории в Дохе, где чемпионкой стала американка. Но уже 17 февраля обе теннисистки в статусе фавориток покинули тысячник в ОАЭ.

Анисимова в двух сетах проиграла своей соотечественнице Маккартни Кесслер (WTA 53) со счетом 2:6, 3:6. Далее Маккартни сыграет против третьей сеяной Коко Гауфф.

Остапенко неожиданно уступила 62-й ракетке мира Моюке Утидзиме из Японии – 3:6, 3:6. Японке понадобился 1 час и 29 минут. Во 2-м круге Моюка встретится с Еленой Рыбакиной, которая посеяна под шестым номером.

По теме:
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Отдала с 2:6, 2:5. Видеообзор матча
Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»
Рейтинг WTA. Свитолина отдалилась от Костюк, Снигур приближается к топ-100
Аманда Анисимова Алена Остапенко WTA Дубай Моюка Утидзима Маккартни Кесслер WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг АТР. Овчаренко сохранил место в топ-300, крутой прогресс Фонсеки
Теннис | 18 февраля 2025, 02:57 0
Рейтинг АТР. Овчаренко сохранил место в топ-300, крутой прогресс Фонсеки
Рейтинг АТР. Овчаренко сохранил место в топ-300, крутой прогресс Фонсеки

Из изменений в топ-10: Алекс де Минаур опустился на 8-ю позицию, Даниил Медведев – 6-й

Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Теннис | 17 февраля 2025, 12:05 13
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае

Марта в двух сетах выиграла у Катерины Синяковой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в ОАЭ

«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Бокс | 17.02.2025, 23:38
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Футбол | 17.02.2025, 20:28
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
Бокс | 17.02.2025, 20:13
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
16.02.2025, 00:51 1
Теннис
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19 1
Футбол
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
17.02.2025, 02:11
Футбол
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
17.02.2025, 18:25 2
Бокс
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
16.02.2025, 04:02
Футбол
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
16.02.2025, 11:38 16
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем