Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе

15 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В финале сошлись Аманда Анисимова (США, WTA 41) и Алена Остапенко (Латвия, WTA 37). Американка одержала победу в двух сетах.

WTA 1000 Доха. Хард. Финал

Аманда Анисимова (США) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.

Анисимова выиграла третий трофей в карьере и первый на уровне WTA 1000.

Аманда взяла крупнейший титул в карьере. Предыдущие два были на турнирах WTA 250, последний – в 2022 году.

FIRST WTA 1000 TITLE! 🏆🏆🏆🏆@AnisimovaAmanda defeats Ostapenko 6-4, 6-3 and is crowned the champion in Doha.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/9TyBna6eCP