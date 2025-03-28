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  4. Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧС
Саудовская Аравия
28 марта 2025, 11:18 |
1028
0

Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧС

Мадридский «Реал» планирует 5 супертрансферов в канун летнего турнира

28 марта 2025, 11:18 |
1028
0
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧС
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мадридский «Реал» интересуется легендарным португальским нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб хочет подписать 40-летнего футболиста на правах краткосрочной аренды только ради участия на клубном чемпионате мира 2025.

Отмечается, что кроме Роналду «сливочные» хотят перед КЧМ успеть оформить еще 4 супертрансфера: Дин Хёйсен, Ибраима Конате, Мартин Субименди и Трент Александер-Арнольд. Последний, по слухам, уже очень близок к подписанию контракта с «галактикос».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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