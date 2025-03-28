Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧС

Мадридский «Реал» интересуется легендарным португальским нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб хочет подписать 40-летнего футболиста на правах краткосрочной аренды только ради участия на клубном чемпионате мира 2025.

Отмечается, что кроме Роналду «сливочные» хотят перед КЧМ успеть оформить еще 4 супертрансфера: Дин Хёйсен, Ибраима Конате, Мартин Субименди и Трент Александер-Арнольд. Последний, по слухам, уже очень близок к подписанию контракта с «галактикос».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.