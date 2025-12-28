Впервые с сезона 1959/60. Игрок Лидса забил в 6 матчах чемпионата подряд

28-летний английский нападающий Лидс Юнайтед Доминик Калверт-Льюин стал первым игроком команды, начиная с сезона 1959/60, забившего в шести подряд матчах высшего дивизиона чемпионата Англии.

Свою голевую серию английский нападающий продолжил в выездном матче 18 тура против Сандерленда.

Калверт-Льюин последовательно забил в ворота Манчестер Сити, Челси, Ливерпуля, Брентфорда, Кристал Пэлас (дважды) и Сандерленда.

Последним игроком Лидса, кто забивал в 6 матчах чемпионата Англии подряд, был Джон Макколл в сезоне 1959/60.

Подобную серию из 6 матчей в АПЛ Доминик Калверт-Льюин раньше никогда не имел.

Также в сезоне 2025/26 нападающий забивал в ворота Вулверхэмптона, поэтому на данный момент в его активе 8 голов в АПЛ. Это позволило Калверт-Льюину войти в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата Англии.

Топ-5 лучших бомбардиров АПЛ сезона 2025/26

19 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

11 – Игорь Тиаго (Брентфорд)

9 – Антуан Семеньо (Борнмут)

8 – Уго Экитике (Ливерпуль)

8 – Доминик Калверт-Льюин (Лидс Юнайтед)