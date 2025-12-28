Впервые с сезона 1959/60. Игрок Лидса забил в 6 матчах чемпионата подряд
Английский нападающий Лидса Доминик Калверт-Льюин продолжил свою феноменальную голевую серию в АПЛ
28-летний английский нападающий Лидс Юнайтед Доминик Калверт-Льюин стал первым игроком команды, начиная с сезона 1959/60, забившего в шести подряд матчах высшего дивизиона чемпионата Англии.
Свою голевую серию английский нападающий продолжил в выездном матче 18 тура против Сандерленда.
Калверт-Льюин последовательно забил в ворота Манчестер Сити, Челси, Ливерпуля, Брентфорда, Кристал Пэлас (дважды) и Сандерленда.
Последним игроком Лидса, кто забивал в 6 матчах чемпионата Англии подряд, был Джон Макколл в сезоне 1959/60.
Подобную серию из 6 матчей в АПЛ Доминик Калверт-Льюин раньше никогда не имел.
Также в сезоне 2025/26 нападающий забивал в ворота Вулверхэмптона, поэтому на данный момент в его активе 8 голов в АПЛ. Это позволило Калверт-Льюину войти в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата Англии.
Топ-5 лучших бомбардиров АПЛ сезона 2025/26
- 19 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 11 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 9 – Антуан Семеньо (Борнмут)
- 8 – Уго Экитике (Ливерпуль)
- 8 – Доминик Калверт-Льюин (Лидс Юнайтед)
Dominic Calvert-Lewin has scored in six consecutive Premier League appearances for the first time in his career.— Squawka (@Squawka) December 28, 2025
⚽ vs. Man City
⚽ vs. Chelsea
⚽ vs. Liverpool
⚽ vs. Brentford
⚽⚽ vs. Palace
⚽ vs. Sunderland
He's the first Leeds player to score six top-flight goals in a row… pic.twitter.com/wshqhDEODm
