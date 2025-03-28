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  4. «Возможно, будет суд». В клубе Первой лиги рассказали о погашении долгов
Украина. Первая лига
28 марта 2025, 11:59 |
382
0

«Возможно, будет суд». В клубе Первой лиги рассказали о погашении долгов

Главный тренер Максим Фещук рассказал о ситуации вокруг ФК «Феникс-Мариуполь»

28 марта 2025, 11:59 |
382
0
«Возможно, будет суд». В клубе Первой лиги рассказали о погашении долгов
УПЛ. Максим Фещук

Главный тренер обновленного клуба «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук рассказал о финансовой ситуации в команде и погашении долгов:

– Я не буду лукавить и скажу, что мы давно уже думали об аттестации и обретении «Фениксом» статуса профессионального клуба. В планах даже было дебютировать во Второй лиге летом.

И вот мы вышли на руководство ФСК «Мариуполь» с предложением объединения, поинтересовались, возможно ли это. Достаточно быстро согласовали все моменты и приняли решение, а почему бы нам не спасти для клуба место в Первой лиге, если мы можем это сделать, а заодно и попробовать свои силы на таком уровне.

– Допускаю, что у ФСК «Мариуполь» остались долги перед игроками, возможно, и ПФЛ. Если это так, то кто будет их закрывать? О банкротстве клуба тоже пока ничего не слышно.

– Одним из пунктов во время объединения клубов был такой, что игроки и работники ФСК «Мариуполь» должны были подписать бумаги, что у них нет никаких финансовых претензий к нему.

Только два футболиста отказались признавать, что финансовых претензий к ФСК «Мариуполь» у них нет. Возможно, будут подавать в суд, но, думаю, все же удастся этот вопрос урегулировать мирным путем. Не хочу озвучивать фамилии, извините, – прокомментировал Фещук.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Феникс Подмонастырь ФСК Мариуполь Максим Фещук финансы долги
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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