«Возможно, будет суд». В клубе Первой лиги рассказали о погашении долгов

Главный тренер обновленного клуба «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук рассказал о финансовой ситуации в команде и погашении долгов:

– Я не буду лукавить и скажу, что мы давно уже думали об аттестации и обретении «Фениксом» статуса профессионального клуба. В планах даже было дебютировать во Второй лиге летом.

И вот мы вышли на руководство ФСК «Мариуполь» с предложением объединения, поинтересовались, возможно ли это. Достаточно быстро согласовали все моменты и приняли решение, а почему бы нам не спасти для клуба место в Первой лиге, если мы можем это сделать, а заодно и попробовать свои силы на таком уровне.

– Допускаю, что у ФСК «Мариуполь» остались долги перед игроками, возможно, и ПФЛ. Если это так, то кто будет их закрывать? О банкротстве клуба тоже пока ничего не слышно.

– Одним из пунктов во время объединения клубов был такой, что игроки и работники ФСК «Мариуполь» должны были подписать бумаги, что у них нет никаких финансовых претензий к нему.

Только два футболиста отказались признавать, что финансовых претензий к ФСК «Мариуполь» у них нет. Возможно, будут подавать в суд, но, думаю, все же удастся этот вопрос урегулировать мирным путем. Не хочу озвучивать фамилии, извините, – прокомментировал Фещук.