Лунин и 23-летний француз. Милан определился с заменой для Меньяна

Итальянский «Милан» столкнулся с проблемой, так как не может договориться с первым номером команды Майком Меньяном о продлении контракта.

Руководство клуба сделает все возможное, чтобы убедить 29-летнего француза остаться на «Сан-Сиро». Учитывая сложные переговоры с Майком, «Милан» принял решение выбрать потенциальных кандидатов на роль первого номера в следующем сезоне.

Одним из вероятных голкиперов, кто может перебраться в Серию А, считается представитель мадридского «Реала» Андрей Лунин, который недоволен игровым временем в испанском клубе. Сообщается, что приоритетным кандидатом в «Милане» считают 23-летнего француза Лукаса Шевалье, который выступает в Лиге 1 за «Лилль».

Шевалье в текущем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, где пропустил 45 голов. В 11 поединках голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Его контракт истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость Лукаса составляет 30 млн евро.