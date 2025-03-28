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  4. Лунин и 23-летний француз. Милан определился с заменой для Меньяна
Италия
28 марта 2025, 10:45 |
633
1

Лунин и 23-летний француз. Милан определился с заменой для Меньяна

Итальянский клуб не может договориться о продлении контракта с первым номером

28 марта 2025, 10:45 |
633
1
Лунин и 23-летний француз. Милан определился с заменой для Меньяна
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

Итальянский «Милан» столкнулся с проблемой, так как не может договориться с первым номером команды Майком Меньяном о продлении контракта.

Руководство клуба сделает все возможное, чтобы убедить 29-летнего француза остаться на «Сан-Сиро». Учитывая сложные переговоры с Майком, «Милан» принял решение выбрать потенциальных кандидатов на роль первого номера в следующем сезоне.

Одним из вероятных голкиперов, кто может перебраться в Серию А, считается представитель мадридского «Реала» Андрей Лунин, который недоволен игровым временем в испанском клубе. Сообщается, что приоритетным кандидатом в «Милане» считают 23-летнего француза Лукаса Шевалье, который выступает в Лиге 1 за «Лилль».

Шевалье в текущем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, где пропустил 45 голов. В 11 поединках голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Его контракт истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость Лукаса составляет 30 млн евро.

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Николай Титюк Источник: Spaziomilan.it
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Комментарии 1
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naverland
Шевалье очень хорош. Ему б хорошую команду.
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