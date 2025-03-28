28 марта на «Бай-Арена» пройдет матч 27-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Байер» встретится с «Бохумом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Байер

Команда имела полное право почивать на лаврах прошлого сезона. Все-таки первое чемпионство выигрывает только однажды. А тут долгожданную серебряную салатницу взяли вообще без поражений, еще и присовокупив кубок. С другой стороны, остался Хаби Алонсо с его штабом, удержали игроков - очевидно, что на новый сезон были свои планы.

Пока что они реализуются где-то на четверку с минусом. К трофеям 2024-го года прибавили Суперкубок, пусть и выигранный только по пенальти. Вполне возможно, что прибавится и защита статуса победителя в кубке, где снова в гостях обыграли Баварию. Но та в целом явно берет реванш. И к отрыву в Бундеслиге, что составляет 6 очков, прибавила пару побед в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Бохум

Клуб в прошлом сезоне выдал просто волшебное спасение. Ему, правда, предшествовало обидное поражение в споре за 15-е место с Унионом - берлинский клуб при тех же 33 очках имел лучше дополнительные показатели. В первом, домашнем поединке было поражение 0-3 Фортуне, и, казалось, в Дюссельдорфе ничего не светит. Но там вышло выиграть с тем же счетом, а потом и лучше исполнить послематчевые пенальти.

Сейчас остается команде только надеяться, что она повторит результат 2024-го года. Ведь она явно вошла в тройку очевидных аутсайдеров, что отстали ото всех остальных, с Хольштайном и Хайденхаймом. И остается только установить, какая пара упадет напрямую, а кто сыграет в стыковых поединках. Причем подопечные Хеккинга тут не выглядят фаворитами. Впрочем, при этом они в позапрошлом туре обыграли Баварию и явно не против соорудить новую сенсацию.

Статистика личных встреч

Преимущество явно за Байером, но после пары побед в чемпионском прошлом сезоне он ограничился ничьей в ноябре на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку парней Хаби Алонсо с одним из андердогов. Согласимся и поставим на них с форой -1,5 (коэффициент - 1,71).