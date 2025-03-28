Байер одержал победу в матче Бундеслиги и сократил отставание от Баварии
Подопечные Хаби Алонсо в 27-м туре переиграли Бохум со счетом 3:1
28 марта состоялся матч 27-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Байер и Бохум.
Поединок прошел на Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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Голами за подопечных Хаби Алонсо отличились Алеш Гарсия, Виктор Бонифейс и Амин Адли. У гостей единственный мяч оформил Феликс Пасслак.
Украинский форвард фармацевтов Артем Степанов не попал в заявку на матч.
В таблице чемпионата Германии Байер с 59 очками идет вторым. У лидера Баварии 62 пункта и одна игра в запасе – 29 марта мюнхенцы дома сыграют против Санкт-Паули. У Бохума 16-я позиция и 20 баллов.
Бундеслига 2024/25. 27-й тур, 28 марта
Байер – Бохум – 3:1
Голы: Алеш Гарсия, 20, Бонифейс, 60, Адли, 87 – Пасслак, 26
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