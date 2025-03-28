Ингулец дозаявил свободного агента
Новичок долгое время находился на просмотре
Как стало известно Sport.ua, «Ингулец» таки подписал контракт с нападающим Никитой Дзеном, который прошлой осенью выступал за «Черноморец» (U-19).
Новичок длительное время находился на просмотре, прежде чем руководитель Василий Кобин дал согласие на узаконивание с ним отношений.
А вот по еще одному потенциальному новобранцу – Евгению Яновичу, кстати, также из молодежного состава «Черноморца», «Ингулец» еще не определился.
По имеющейся информации, один из лидеров петровчан Станислав-Нури Малыш, который повредил голень стоп, уже вернулся в общую группу и надеется, что поможет 28 марта в календарном матче с «Вересом».
Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав 15 очков.
Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Ингулец» – «Верес».
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