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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 10:58 |
471
0

Ингулец дозаявил свободного агента

Новичок долгое время находился на просмотре

28 марта 2025, 10:58 |
471
0
Ингулец дозаявил свободного агента
ФК Динамо Киев. Никита Дзень

Как стало известно Sport.ua, «Ингулец» таки подписал контракт с нападающим Никитой Дзеном, который прошлой осенью выступал за «Черноморец» (U-19).

Новичок длительное время находился на просмотре, прежде чем руководитель Василий Кобин дал согласие на узаконивание с ним отношений.

А вот по еще одному потенциальному новобранцу – Евгению Яновичу, кстати, также из молодежного состава «Черноморца», «Ингулец» еще не определился.

По имеющейся информации, один из лидеров петровчан Станислав-Нури Малыш, который повредил голень стоп, уже вернулся в общую группу и надеется, что поможет 28 марта в календарном матче с «Вересом».

Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Ингулец» – «Верес».

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Ингулец трансферы трансферы УПЛ инсайд свободный агент Евгений Янович Черноморец Одесса
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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