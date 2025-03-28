Лидер Вереса мог перебраться в Динамо. Известно, почему переход сорвался

Вингер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский вспомнил период своей карьеры, когда ездил на просмотр в расположение киевского Динамо. Футболист объяснил, почему не удалось подписать контракт с «бело-синими».

– Как известно, вы были на просмотре в дубле Динамо. Что это за опыт?

– Из ФК Львов тогда поехали на просмотр я, Саня Романчук, Олег Горин и Юрий Шпирко. Я там травмировался – в колене скопилась жидкость, и меня не взяли. Затем сделал много обследований. К счастью, уже шесть-семь лет прошло по тому пересмотру, и я нормально играю. Горин также в команду тогда не попал, потому что заболел бронхитом. А вот Романчук и Шпирко остались.

Романчук потом вообще сделал хорошую карьеру. Сначала он во ФК Львов выступал, потом в Дебрецене, а сейчас является одним из ключевых игроков Кривбасса в защите. Шпирко в составе Динамо стал лучшим бомбардиром чемпионата U-21, но потом у него почему-то не сложилось. Сейчас он детей тренирует, если я не ошибаюсь, – сказал Дахновский.

Ранее Виталий Дахновский рассказал, что Мирон Маркевич хотел его видеть в расположении львовских «Карпат».