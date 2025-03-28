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  4. Лидер Вереса мог перебраться в Динамо. Известно, почему переход сорвался
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 11:37 |
306
0

Лидер Вереса мог перебраться в Динамо. Известно, почему переход сорвался

Виталий Дахновский ездил на просмотр в «Динамо»

28 марта 2025, 11:37 |
306
0
Лидер Вереса мог перебраться в Динамо. Известно, почему переход сорвался
НК Верес. Виталий Дахновский

Вингер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский вспомнил период своей карьеры, когда ездил на просмотр в расположение киевского Динамо. Футболист объяснил, почему не удалось подписать контракт с «бело-синими».

– Как известно, вы были на просмотре в дубле Динамо. Что это за опыт?

– Из ФК Львов тогда поехали на просмотр я, Саня Романчук, Олег Горин и Юрий Шпирко. Я там травмировался – в колене скопилась жидкость, и меня не взяли. Затем сделал много обследований. К счастью, уже шесть-семь лет прошло по тому пересмотру, и я нормально играю. Горин также в команду тогда не попал, потому что заболел бронхитом. А вот Романчук и Шпирко остались.

Романчук потом вообще сделал хорошую карьеру. Сначала он во ФК Львов выступал, потом в Дебрецене, а сейчас является одним из ключевых игроков Кривбасса в защите. Шпирко в составе Динамо стал лучшим бомбардиром чемпионата U-21, но потом у него почему-то не сложилось. Сейчас он детей тренирует, если я не ошибаюсь, – сказал Дахновский.

Ранее Виталий Дахновский рассказал, что Мирон Маркевич хотел его видеть в расположении львовских «Карпат».

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Виталий Дахновский Верес Ровно Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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