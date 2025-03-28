Почему Салах в нынешнем сезоне не выиграет Золотой мяч

Запоминается всегда последнее. А этим последним для лучшего футболиста АПЛ прямо сейчас Мо Салаха стал вылет его «Ливерпуля» от «ПСЖ» в первом же раунде плей-офф чемпионской Лиги. И проигрыш «Ньюкаслу» в финале Кубка Лиги.

Единственное, что в этом сезоне, не отягощенном большими турнирами с участием национальных сборных, светит главной звезде «красных» – титул чемпиона Англии.

Это немало, если учитывать и крутость самого турнира, и неизменное доминирование в последних сезонах АПЛ «Манчестер Сити». Но конкретно сейчас этого мало. Этого может не хватить для того, чтобы Салах выиграл «Золотой мяч».

Другое дело, если бы его «Ливерпуль» долго запрягал, а затем, словно черт из табакерки, выскочил на финишной прямой из-за стройных и крепких спин «МС», «Арсенала», «Челси» и кого-то еще. Но другого дела нет. Есть дело первое.

То есть, о чемпионстве «Ливерпуля» как о почти свершившемся факте начали говорить еще зимой. Уже весной смело можем утверждать, что помешать команде Мохаммеда Салаха выиграть «золото» чемпионата Англии может лишь чудо из чудес. Но таковых чудес в большом футболе крайне мало. А если они и есть, то за ними выстроилась огромная очередь.

В итоге запросто может получиться так, что потерявший мотивацию и, не исключено, проводящий свой последний сезон на «Энфилде» египетский бомбардир попросту потеряет мотивацию и будет доигрывать остаток сезона по инерции. То есть, особо не напрягаясь уже, хотя и не расслабляясь до игры «одной левой».

И вот при таком раскладе о блестящем во всех отношениях начале нынешнего сезона для Салаха практически все забудут. Чемпионство «Ливерпуля» будет воспринято как само собой разумеющееся. Мол, было бы глупо после такого резвого начала это резвое начало угробить. Да еще при условии девальвации «МанСити» и пробуксовывания «Арсенала».

И это очень печально. В том смысле, что Салах блестящим стартом в первой части сезона (напомню, что кроме безоговорочного лидерства в АПЛ «красные» закончили и основной этап ЛЧ лидерами) заложил отчетливый и устойчивый фундамент для своей главной победы в карьере – победе в плебисците «Франс Футбола».

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вторая половина сезона для египтянина получилась скомканной. Да что там скомканной – провальной, если уж называть вещи своими именами. И теперь претендовать на главную индивидуальную награду мирового футбола Салах может лишь при стечении самых непостижимых обстоятельств.

А именно: если следом за его «Ливерпулем» провалятся и другие фавориты нынешнего европейского сезона.

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Речь, в первую очередь, о славной сладкой испанской парочке – «Реале» и «Барселоне», а также о «ПСЖ» и «Баварии». Проще говоря, если условные «Астон Вилла» или «Боруссия» (Дортмунд) выиграют чемпионскую Лигу, то лишь при таком раскладе у египтянина сохранятся шансы всерьез побороться за «Золотой мяч». И это, конечно же, при условии, что Мо не «забьет» на финишную дистанцию чемпионата Англии.

Но если хотя бы на мгновенье предположить, что Лигу чемпионов в текущем сезоне выиграют не «вилланы» и не «шмели», а кто-то из четырех вышеупомянутых грандов (плюс еще «Интер»), то тогда шансов у Салаха на «ЗМ» не остается ровным счетом никаких.

И уж тогда, то есть, при условии выигрыша ЛЧ кем-то из грандов, именно кто-то из этого новоявленного обладателя «Ушастого» кубка и станет новым обладателем «Золотого мяча».

В этом контексте сложнее всего говорить об «Интере», поскольку в нынешнем сезоне команда Симоне Индзаги не столь яркая, как в двух предыдущих. И команда в целом, и ее лидер Лаутаро Мартинес.

Но, если все-таки «Интернационале» возьмет ЛЧ, а заодно и серию А, то тут уж что уж. Нужно будет, как по итогам прошлого сезона, искать лучшего в команде-триумфаторе.

Найти лучших среди четырех оставшихся – «Баварии», «ПСЖ», «Барсы» и «Реала» – проще пареной репы. В том смысле, что в этих командах есть не только очень яркие личности, но в добавку ко всему эти личности еще и результативностью недюжинной отличаются.

С «Баварией» и «ПСЖ» в этой связи вообще очень просто. Если чемпионскую Лигу выиграет одна из этих команд (а о их победе в национальном первенстве не приходится сомневаться), то с огромной долей вероятности «Золотой мяч» получит либо Усман Дембеле, либо Гарри Кейн. И это будет справедливо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор

Будет справедливо, если ЛЧ снова возьмет «Реал», а «Золотой мяч» – либо Винисиус, либо, что более вероятно, Килиан Мбаппе.

Но если Лигу чемпионов сезона 2024/2025 выиграет «Барселона», а с ней и Ла Лигу, то вот в этом случае определить лучшего футболиста мира будет не так уж и просто. И не потому, что в «Барсе» нет достойных претендентов на приз «Франс Футбола». А потому, что наоборот: там на этот титул могут претендовать минимум четыре игрока: Роберт Левандовски, Рафинья, Педри и Ламин Ямаль. Да уж, при таком раскладе придется поломать голову.

Но именно такие расклады – когда фаворит, а не андердог выигрывает Лигу чемпионов – на данный момент являются наиболее реалистичными. И именно такие расклады лишают Мо Салаха реальных шансов победить в опросе «Франс Футбол».

И это грустно. Ведь прошлый год, осенний отрезок сезона, египтянин провел фантастически. Но запоминается все равно последнее, хотим мы того, или нет.