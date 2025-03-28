28 марта на «Эштадиу Сидаде де Барселуш» пройдет матч 24-го тура Примейры Португалии, в котором «Жил Висенте» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Жил Висенте

Команда в 2019-м году вернулась с полулюбительского уровня напрямую в Примейру - это было точкой в долгом конфликте, в котором победили в итоге затяжных судебных заседаний. Такой нестандартный новичок не просто не потерялся, он в 2022-м году закончил на пятом месте в чемпионате, в итоге сыграв в еврокубках. Но потом снова откатились в нижнюю часть таблицы - весной закончили только 12-ми.

Сейчас подопечные Сесара Пейшото даже еще сдали. Особенно в последнее время, ведь побед нет с середины января. Более того, после этого проиграли в кубке, пусть и лиссабонскому Спортингу, а в 7 крайних турах были только поражения, и лишь с Эштрелой, соседом по нижней части таблицы, закончили на выезде ничьей 1:1. С ней, и еще парой конкурентов, спорят за безопасное пятнадцатое место.

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Бенфика

Клуб в 2022-м году, с Рогером Шмидтом, вернулся на вершину в Примейре. Но в следующем сезоне, уже с Трубиным в воротах, чемпионскую гонку проиграли соседнему Спортингу. Вскоре после начала нового розыгрыша сняли немецкого тренера, и под руководством Бруну Лаже пытаются добиться успехов.

Результаты пока что довольно противоречивы. В Лиге чемпионов получилось дойти до 1/8 финала, но уже там ожидаемо уступили снова Барселоне. На внутренней арене пока что есть победа в Кубке Лиги - там в решающем матче по пенальти обыграли Спортинг. И с ним же снова идет гонка в Примейре. Сосед пока что впереди на 3 очка, но у Трубина и компании матч в запасе.

Статистика личных встреч

В последнее время борьбы между командами не получается. 5:1 в сентябре стали уже пятой кряду победой гранда из Лиссабона над этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что серия побед Бенфики над удобным оппонентом продлится. Ставим на победу подопечных Бруну Лаже при форе в -1,0 забитых мячей (коэффициент - 1,6).