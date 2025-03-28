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Португалия
28 марта 2025, 21:15 | Обновлено 28 марта 2025, 21:18
965
0

Стало известно, выйдет ли Трубин в стартовом составе Бенфики

Игра 24-го тура чемпионата Португалии начнется 28 марта в 22:15

28 марта 2025, 21:15 | Обновлено 28 марта 2025, 21:18
965
0
Стало известно, выйдет ли Трубин в стартовом составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 24-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Жил Висенте».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 28 марта в 22:15 по киевскому времени.

Лидеры: Спортинг (62 очка), Бенфика (59), Порту (53), Брага (53).

Назван стартовый состав Бенфики на матч против Жил Висенте

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Жил Висенте
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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