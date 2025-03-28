Стало известно, выйдет ли Трубин в стартовом составе Бенфики

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 24-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Жил Висенте».

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Встреча начнется 28 марта в 22:15 по киевскому времени.

Лидеры: Спортинг (62 очка), Бенфика (59), Порту (53), Брага (53).

Назван стартовый состав Бенфики на матч против Жил Висенте