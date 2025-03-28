Португалия28 марта 2025, 21:15 | Обновлено 28 марта 2025, 21:18
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Стало известно, выйдет ли Трубин в стартовом составе Бенфики
Игра 24-го тура чемпионата Португалии начнется 28 марта в 22:15
28 марта 2025, 21:15 | Обновлено 28 марта 2025, 21:18
965
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Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 24-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Жил Висенте».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча начнется 28 марта в 22:15 по киевскому времени.
Лидеры: Спортинг (62 очка), Бенфика (59), Порту (53), Брага (53).
Назван стартовый состав Бенфики на матч против Жил Висенте
🚨 TEAM NEWS! 🚨#GVFCSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/okFHnJZfeP— SL Benfica (@slbenfica_en) March 28, 2025
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