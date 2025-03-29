Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жил Висенте – Бенфика – 0:3. Сухой матч Трубина. Видео голов и обзор
Чемпионат Португалии
Жил Висенте
28.03.2025 22:15 – FT 0 : 3
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 марта 2025, 01:23 |
23
0

Жил Висенте – Бенфика – 0:3. Сухой матч Трубина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Португалии

29 марта 2025, 01:23 |
23
0
Жил Висенте – Бенфика – 0:3. Сухой матч Трубина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл насухо за «Бенфику» в матче 24-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» в выездной матче разгромили команду «Жил Висенте», отгрузив 3 мяча (3:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у Бенфики забили: Фредрик Эурснес, Андреа Белотти и Анхель Ди Мария (с пенальти)

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 28 марта

Жил Висенте – Бенфика – 0:3

Голы: Эурснес, 22, Белотти, 51, Ди Мария, 90+7 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Бенфика).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
По теме:
Сухая стена. Трубин помог Бенфике разгромно выиграть и догнать Спортинг
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Стало известно, выйдет ли Трубин в стартовом составе Бенфики
Бенфика Жил Висенте Анхель Ди Мария Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу пенальти Андреа Белотти видео голов и обзор Анатолий Трубин Фредрик Эурснес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Футбол | 28 марта 2025, 09:15 20
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией

Георгий Судаков – приоритет для «Наполи»

Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Футбол | 28 марта 2025, 10:35 9
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина

Соперники каталонцев возмущены участием в матче Иньиго Мартинеса

Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Футбол | 29.03.2025, 00:43
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
ФОТО. Футболист ЛНЗ встречается с потрясающей красоткой. Топ-модель
Футбол | 28.03.2025, 18:17
ФОТО. Футболист ЛНЗ встречается с потрясающей красоткой. Топ-модель
ФОТО. Футболист ЛНЗ встречается с потрясающей красоткой. Топ-модель
Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом
Футбол | 28.03.2025, 08:57
Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом
Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 10
Теннис
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
27.03.2025, 15:10 3
Бокс
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
27.03.2025, 10:35
Футбол
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
28.03.2025, 03:40 5
Футбол
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2025, 06:20
Теннис
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем