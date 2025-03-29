28.03.2025 22:15 – FT 0 : 3
Португалия29 марта 2025, 01:23 |
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Жил Висенте – Бенфика – 0:3. Сухой матч Трубина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Португалии
29 марта 2025, 01:23 |
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Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл насухо за «Бенфику» в матче 24-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» в выездной матче разгромили команду «Жил Висенте», отгрузив 3 мяча (3:0)
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Голы у Бенфики забили: Фредрик Эурснес, Андреа Белотти и Анхель Ди Мария (с пенальти)
Чемпионат Португалии. 24-й тур, 28 марта
Жил Висенте – Бенфика – 0:3
Голы: Эурснес, 22, Белотти, 51, Ди Мария, 90+7 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Бенфика).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
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