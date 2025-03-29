Сухая стена. Трубин помог Бенфике разгромно выиграть и догнать Спортинг

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл насухо за «Бенфику» в матче 24-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» в выездной матче разгромили команду «Жил Висенте», отгрузив 3 мяча (3:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у Бенфики забили: Фредрик Эурснес, Андреа Белотти и Анхель Ди Мария (с пенальти)

После 26 матчей Бенфика по очкам догнала Спортинг, однако уступает по дополнительным показателям.

Лидеры в Португалии: Спортинг, Бенфика (по 62 очка), Порту, Брага (по 53).

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 28 марта

Жил Висенте – Бенфика – 0:3

Голы: Эурснес, 22, Белотти, 51, Ди Мария, 90+7 (пен)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица