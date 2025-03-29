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Чемпионат Португалии
Жил Висенте
28.03.2025 22:15 – FT 0 : 3
Бенфика
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Португалия
29 марта 2025, 00:15 | Обновлено 29 марта 2025, 01:23
433
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Сухая стена. Трубин помог Бенфике разгромно выиграть и догнать Спортинг

Орлы отгрузили три мяча команде Жил Висенте в чемпионате Португалии

29 марта 2025, 00:15 | Обновлено 29 марта 2025, 01:23
433
1
Сухая стена. Трубин помог Бенфике разгромно выиграть и догнать Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл насухо за «Бенфику» в матче 24-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» в выездной матче разгромили команду «Жил Висенте», отгрузив 3 мяча (3:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у Бенфики забили: Фредрик Эурснес, Андреа Белотти и Анхель Ди Мария (с пенальти)

После 26 матчей Бенфика по очкам догнала Спортинг, однако уступает по дополнительным показателям.

Лидеры в Португалии: Спортинг, Бенфика (по 62 очка), Порту, Брага (по 53).

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 28 марта

Жил Висенте – Бенфика – 0:3

Голы: Эурснес, 22, Белотти, 51, Ди Мария, 90+7 (пен)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 26 19 5 2 70 - 23 62
2 Бенфика 26 20 2 4 62 - 20 62
3 Порту 26 16 5 5 51 - 20 53
4 Брага 26 16 5 5 42 - 22 53
5 Санта Клара 26 13 4 9 27 - 25 43
6 Витория Гимараеш 26 10 11 5 36 - 27 41
7 Каза Пия 26 10 6 10 32 - 35 36
8 Эшторил 26 9 9 8 34 - 41 36
9 Фамаликау 26 8 10 8 29 - 29 34
10 Морейренсе 26 8 7 11 31 - 37 31
11 Насьонал 26 8 5 13 26 - 36 29
12 Риу Аве 26 7 8 11 29 - 43 29
13 Арока 26 7 8 11 25 - 39 29
14 Жил Висенте 26 5 8 13 24 - 40 23
15 Эштрела Амадора 26 5 8 13 21 - 38 23
16 АВС 26 4 11 11 20 - 37 23
17 Фаренсе 26 3 8 15 17 - 37 17
18 Боавишта 26 3 6 17 16 - 43 15
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Бенфика).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
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Бенфика Жил Висенте чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Спортинг Лиссабон Фредрик Эурснес Андреа Белотти Анхель Ди Мария пенальти видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ivankondrat96
Трубін зробив два сейви. У матчі, коли твоя команда переважає суперника, досить непогано, бо не втратив концентрацію
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