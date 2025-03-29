Сухая стена. Трубин помог Бенфике разгромно выиграть и догнать Спортинг
Орлы отгрузили три мяча команде Жил Висенте в чемпионате Португалии
Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл насухо за «Бенфику» в матче 24-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» в выездной матче разгромили команду «Жил Висенте», отгрузив 3 мяча (3:0)
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Голы у Бенфики забили: Фредрик Эурснес, Андреа Белотти и Анхель Ди Мария (с пенальти)
После 26 матчей Бенфика по очкам догнала Спортинг, однако уступает по дополнительным показателям.
Лидеры в Португалии: Спортинг, Бенфика (по 62 очка), Порту, Брага (по 53).
Чемпионат Португалии. 24-й тур, 28 марта
Жил Висенте – Бенфика – 0:3
Голы: Эурснес, 22, Белотти, 51, Ди Мария, 90+7 (пен)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|26
|19
|5
|2
|70 - 23
|62
|2
|Бенфика
|26
|20
|2
|4
|62 - 20
|62
|3
|Порту
|26
|16
|5
|5
|51 - 20
|53
|4
|Брага
|26
|16
|5
|5
|42 - 22
|53
|5
|Санта Клара
|26
|13
|4
|9
|27 - 25
|43
|6
|Витория Гимараеш
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|7
|Каза Пия
|26
|10
|6
|10
|32 - 35
|36
|8
|Эшторил
|26
|9
|9
|8
|34 - 41
|36
|9
|Фамаликау
|26
|8
|10
|8
|29 - 29
|34
|10
|Морейренсе
|26
|8
|7
|11
|31 - 37
|31
|11
|Насьонал
|26
|8
|5
|13
|26 - 36
|29
|12
|Риу Аве
|26
|7
|8
|11
|29 - 43
|29
|13
|Арока
|26
|7
|8
|11
|25 - 39
|29
|14
|Жил Висенте
|26
|5
|8
|13
|24 - 40
|23
|15
|Эштрела Амадора
|26
|5
|8
|13
|21 - 38
|23
|16
|АВС
|26
|4
|11
|11
|20 - 37
|23
|17
|Фаренсе
|26
|3
|8
|15
|17 - 37
|17
|18
|Боавишта
|26
|3
|6
|17
|16 - 43
|15
События матча
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