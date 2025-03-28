28 марта на «Стад де ла Мено» пройдет матч 27-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Страсбург» встретится с «Лионом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Страсбург

Команда имеет любопытную историю, и сложно сказать, что там впечатляет больше, давние заслуги, вплоть до чемпионства, или недавний рывок, когда после банкротства получилось вернуться в крайне сжатые сроки из любительского уровня в высший дивизион, а в 2019-м еще и победить в Кубке Лиги.

Прошлым летом Боули, что владеет Челси, приобрел и французский актив. И сделал ставку на молодого Росеньора с задачей поднять проект с тринадцатого места в 2023/2024 в еврокубки. И ведь шансы есть: 5 побед в 6 матчах без пропущенных голов привели к тому, что мартовскую паузу проводили на 7-м месте, еще и отставая всего на 4 балла от третьего.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Лион

Клуб был последним грандом французского футбола перед тем, как началось доминирование ПСЖ. При этом в последние годы хватало провалов. Казалось, что к таковым будут относить и прошлый сезон. Но ряд январских приобретений и тренерские таланты молодого Сажа сделали свое: получилось даже до шестого места добраться.

В новом сезоне не так чтобы провал был, но в целом было видно, что к Пьеру копятся претензии. И, воспользовавшись как поводом серией неудач, его сменили на Паулу Фонсеку. Экс-наставник Шахтера при этом не только обеспечил заметный прогресс в игре и результатах (с учетом побед в 1/8 Лиги Европы со Стяуа, выиграно 7 из 8 крайних матчей), но и проявил свой буйный нрав, практически набросившись на судью. В итоге до ноября португалец может проводить тренировки, но забанен на появления на стадионах вообще. Он сразу за ним и управляет через телефон и ассистентов. Пока что результаты демонстрируют, что руководство клуба не зря оставила при работе и даже поддержало публично эксцентричного специалиста.

Статистика личных встреч

Оба крайних очных поединка, в мае и в августе, выигрывал Лион.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и с оговорками, гостям. Но с учетом формы и мотивации клубов, стоит поставить на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,68).