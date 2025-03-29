Страсбург переиграл Лион в голевой перестрелке. Соболь остался в резерве

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Страсбург» переиграл «Лион» (4:2).

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине у хозяев поля голами отметились Андрей Сантос, Дилан Баква, Эммануэль Эмега и Сэмьюэл Амо-Амеяу. У гостей отличились Корентен Толиссо и Жорж Микаутадзе.

Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве у хозяев поля.

«Страсбург» одержал 4-ю подряд победу и поднялся на 5-е место в Лиге 1 (46 очков). «Лион» идет на 6-й позиции (45).

Лига 1. 27-й тур, 28 марта

Страсбург – Лион – 4:2

Голы: Сантос, 55, Баква, 60, Эмега, 73, Амо-Амеяу, 89 – Толиссо, 62, Микаутадзе, 90+6 (пен)

Видео голов и обзор матча