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Чемпионат Франции
Страсбург
28.03.2025 21:45 – FT 4 : 2
Лион
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Франция
29 марта 2025, 01:40 | Обновлено 29 марта 2025, 01:50
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0

Страсбург переиграл Лион в голевой перестрелке. Соболь остался в резерве

Хозяева поля одержали 4-ю подряд победу и поднялись на 5-е место в Лиге 1

29 марта 2025, 01:40 | Обновлено 29 марта 2025, 01:50
31
0
Страсбург переиграл Лион в голевой перестрелке. Соболь остался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Страсбург» переиграл «Лион» (4:2).

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине у хозяев поля голами отметились Андрей Сантос, Дилан Баква, Эммануэль Эмега и Сэмьюэл Амо-Амеяу. У гостей отличились Корентен Толиссо и Жорж Микаутадзе.

Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве у хозяев поля.

«Страсбург» одержал 4-ю подряд победу и поднялся на 5-е место в Лиге 1 (46 очков). «Лион» идет на 6-й позиции (45).

Лига 1. 27-й тур, 28 марта

Страсбург – Лион – 4:2

Голы: Сантос, 55, Баква, 60, Эмега, 73, Амо-Амеяу, 89 – Толиссо, 62, Микаутадзе, 90+6 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Жорж Микаутадзе (Лион).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Samuel Amo-Ameyaw (Страсбург).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дилан Баква (Страсбург).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сантос (Страсбург).
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Страсбург Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Эдуард Соболь Андрей Сантос Корентен Толиссо Жорж Микаутадзе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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