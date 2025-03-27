«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб

Журналист Il Romanista и Radio Romanista Симоне Вальдарки оценил возможность обмена украинского форварда «Ромы» Артема Довбика на полузащитника миланского «Интера» Давиде Фраттези.

«Фраттези, который вырос в Риме, мог бы быть счастливым, если бы вернулся однажды в качестве главного героя. Но реальность такова, что в январе и в предыдущие трансферные окна «Интер» слишком высоко в финансовом плане оценил его для «Ромы».

Включение другого игрока в сделку для снижения стоимости могло быть приемлемым, но если Довбик уйдет, то «Рома» не смогла бы вернуть 40 миллионов, потраченных на него летом.

Мы все знаем, как работает квота амортизации. Получение прироста капитала за счет продажи Довбика кажется мне очень сложным», – сказал Вальдарки Calciomercato.it.

Сообщалось, что в Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу.