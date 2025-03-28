Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина

27 марта в 22:00 состоялся перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» разгромила «Осасуну» со счетом 3:0 на Эстадио Олимпико.

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После поединка появились интересные подробности, которые могут повлиять на его исход. По информации издания Marca, «Осасуна» подала жалобу на участие центрального защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса в этом матче.

Дело в том, что согласно 5 статье ФИФА игрок, пропустивший матч своей сборной из-за травмы, не имеет права играть за клуб в течение 5 дней с момента того самого матча сборной, если его не отпустила федерация страны. Между матчем Испания – Нидерланды и «Барселона» – «Осасуна» прошло всего 4 дня, поэтому если Федерация футбола Испании не подтвердит, что Мартинес был уволен, то каталонцы серьезно рискуют получить техническое поражение.