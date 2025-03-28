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  4. Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Испания
28 марта 2025, 10:35 |
3096
4

Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина

Соперники каталонцев возмущены участием в матче Иньиго Мартинеса

28 марта 2025, 10:35 |
3096
4
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

27 марта в 22:00 состоялся перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» разгромила «Осасуну» со счетом 3:0 на Эстадио Олимпико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка появились интересные подробности, которые могут повлиять на его исход. По информации издания Marca, «Осасуна» подала жалобу на участие центрального защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса в этом матче.

Дело в том, что согласно 5 статье ФИФА игрок, пропустивший матч своей сборной из-за травмы, не имеет права играть за клуб в течение 5 дней с момента того самого матча сборной, если его не отпустила федерация страны. Между матчем Испания – Нидерланды и «Барселона» – «Осасуна» прошло всего 4 дня, поэтому если Федерация футбола Испании не подтвердит, что Мартинес был уволен, то каталонцы серьезно рискуют получить техническое поражение.

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Иньиго Мартинес Барселона Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Осасуна техническое поражение
Дмитрий Вус Источник: Marca
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Комментарии 4
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Lulinnha
Тебас твой выход !  А если так то действительно правила одни для всех даже если они глупы... 
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+1
naverland
Отмажат
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0
Iurii Lukianov
було б непогано
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0
ALM
Перес посприяє цьому
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-2
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